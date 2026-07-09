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09 июля 2026 в 09:07

Возлюбленный Лерчек рассказал о ее состоянии после химиотерапии

Сквиччиарини сообщил о сильных болях у Лерчек после курса химиотерапии

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Возлюбленный блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), Луис Сквиччиарини рассказал про ее сильные боли после курса химиотерапии. В соцсетях он сообщил, что восьмой курс Чекалина прошла 1 и 2 июля.

На пятый день после завершения лечения она почувствовала сильные боли в области живота. Ее состояние контролируют медики.

Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего, химия накопилась в организме и дала такой эффект, — рассказал Луис.

Он отметил, что блогерша принимает препараты для восстановления микрофлоры кишечника. В ближайшее время ей предстоит пройти курс таргетной терапии. После этого Лерчек останется еще один курс химиотерапии и иммунной терапии, рассказал Сквиччиарини.

Ранее блогер рассказала, что многократно проходила процедуру ЭКО. Она допустила, что рост злокачественного новообразования мог начаться после гормональной стимуляции организма. Лерчек отметила, что для того, чтобы родить сына, ей пришлось пройти семь процедур ЭКО.

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