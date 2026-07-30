Стало известно о взрыве в Полтаве В Полтаве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Украинские СМИ сообщили о взрыве, который произошел в Полтаве, передает телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в части Полтавской области действует воздушная тревога.

Кроме того, сирены работают в Черниговской, Черкасской, Сумской и части Харьковской областей. Других подробностей о произошедшем к настоящему моменту не приводится.

Ранее военнослужащие Южной группировки войск уничтожили танк Leopard на окраине Константиновки. По данным Минобороны РФ, бронемашина была поражена ударами беспилотников.

До этого российские военнослужащие за сутки нанесли пять ударов по двум железнодорожным локомотивам в Запорожье и трем в Харьковской области. Удары были выполнены с помощью БПЛА «Герань-2», отметили в источнике.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что украинские силы на Константиновском направлении несут значительные потери и вынуждены отступать, бросая свое имущество и военную технику. Единственным способом для украинских военнослужащих сохранить себе жизнь является добровольная сдача в плен, подчеркнули в ведомстве.