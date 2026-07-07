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07 июля 2026 в 02:14

В Полтавской области рухнул вертолет ВСУ

При крушении вертолета Ми-8 ВСУ под Полтавой погиб весь экипаж

Вертолет Ми-8 Вертолет Ми-8 Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Полтавской области разбился вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины во время выполнения боевого задания, сообщил в социальных сетях городской совет Брод Львовской области. По последним данным, погибли все четверо членов экипажа.

30 июня 2026 года во время выполнения боевого задания <...> погиб экипаж вертолета Ми-8, — говорится в публикации.

По данным городского совета, погибли старший летчик — командир экипажа, старший летчик-штурман, старший воздушный стрелок и авиационный техник. Церемония прощания пройдет в Бродах Львовской области.

Ранее стало известно, что в результате столкновения самолета с высотным зданием в Пекине пострадали 13 человек. Согласно сведениям СМИ, пилот погиб. Он находился на борту один.

До этого небольшой самолет, на борту которого находились парашютисты, потерпел крушение на северо-востоке Франции. Воздушное судно рухнуло поблизости от супермаркета на острове Томбелен. По предварительным данным, в результате авиакатастрофы возможны многочисленные жертвы. На место происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства крушения выясняются.

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