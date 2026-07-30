В США оценили расход ракет Patriot и THAAD в ходе конфликта с Ираном США израсходовали более 1,5 тыс. ракет Patriot в ходе конфликта с Ираном

США за время конфликта с Ираном израсходовали более 1,5 тыс. ракет Patriot и около 200 ракет-перехватчиков THAAD, передают РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков. С 27 февраля по 27 июля было использовано от 1503 до 1571 ракеты Patriot, а также от 174 до 218 перехватчиков THAAD.

В исследовании отмечается, что на 27 февраля арсенал США насчитывал 2330 ракет Patriot и 452 ракеты THAAD. К 27 июля их запасы сократились до 759-827 ракет Patriot и 234-278 перехватчиков THAAD. Аналитики считают, что столь значительный расход средств противовоздушной обороны привел к заметному сокращению запасов США на фоне возможного дальнейшего обострения ситуации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа Трампа предоставить Киеву 300 ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot к зиме. По данным западных журналистов, запрос был озвучен во время встречи лидеров в Белом доме. Как отмечает портал, Киев добивается получения дополнительного вооружения, несмотря на заявления Вашингтона о дефиците таких боеприпасов из-за конфликтов на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.