Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за поддержку Киева. Он заявил, что тот не действует в интересах собственной страны, выбирая Украину.

По словам политика, Мерц делает для Киева значительно больше, чем для немецких граждан, поэтому его можно назвать «канцлером Украины». Он также подметил низкие рейтинги канцлера. Позицию канцлера в отношении Украины депутат уже критиковал, называя возглавляемый Мерцем блок ХДС/ХСС «партией Украины».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя претензии канцлера ФРГ Фридриха Мерца на лидерство Германии в Европе, посоветовал ему быть готовым. Министр отметил, что Россия сражается с прямыми последователями и потомками нацистов, и, если Мерц так откровенно заявляет о своих амбициях, он должен осознавать последствия.

До этого немецкие СМИ сообщали, что рейтинг одобрения Мерца рухнул до 13%. По их информации, 84% опрошенных немцев открыто заявляют, что недовольны работой политика. Журналисты отмечали, что единственное, в чем Мерцу удалось сплотить нацию, — это искренняя нелюбовь к нему.