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29 июля 2026 в 16:27

Лавров посоветовал Мерцу готовиться отвечать за слова

Лавров посоветовал Мерцу быть готовым отвечать за слова о лидерстве ФРГ в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя претензии канцлера ФРГ Фридриха Мерца на лидерство Германии в Европе, посоветовал ему быть готовым. Министр отметил, что Россия сражается с прямыми последователями и потомками нацистов и, если Мерц так откровенно заявляет о своих амбициях, он должен осознавать последствия, передает ТАСС.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц открыто говорит, что они опять будут главные в Европе. Если ты такой откровенный — будь готов, — подчеркнул Лавров.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук отмечал, что канцлер Германии Фридрих Мерц пытается перевести промышленность на военные рельсы, чтобы улучшить экономическую ситуацию в стране. Однако эти планы, по его мнению, обречены на провал.

До этого немецкие СМИ сообщали, что рейтинг одобрения Мерца рухнул до 13%. По их информации, 84% опрошенных немцев открыто заявляют, что недовольны работой политика. Журналисты отмечали, что единственное, в чем Мерцу удалось сплотить нацию, — это искренняя нелюбовь к нему.

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Германия
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