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20 июля 2026 в 15:56

«Потомок нациста»: Медведчук раскритиковал военный курс канцлера Мерца

Медведчук предрек провал планам Мерца перевести Германию на военные рельсы

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Канцлер Германии Фридрих Мерц пытается улучшить экономическую ситуацию в стране за счет перевода промышленности на военные рельсы, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Однако эти планы, по мнению Медведчука, обречены на провал.

Потомок нациста Мерц реально думает поправить дела страны широкомасштабной войной с Россией, для чего разворачивает ВПК и сворачивает выпуск гражданской продукции, приводя в жизнь известный нацистский лозунг «Пушки вместо масла», — написал он.

Медведчук заявил, что политика милитаризации Германии напоминает курс страны перед Второй мировой войной, который привел к тяжелым последствиям. Он отметил, что рост военного производства происходит на фоне промышленного спада: с 2022 по конец 2025 года выпуск в Германии сократился на 9,5%, а в химической, бумажной, стекольной и металлургической отраслях — на 15,2%. Политик также указал на снижение продаж Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, связав это с потерей российского рынка, который немецкие СМИ не учитывают при анализе проблем автопрома.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что рейтинг одобрения Мерца рухнул до 13%. По их информации, 84% опрошенных немцев открыто заявляют, что недовольны работой политика. Отмечается, что единственное, в чем Мерцу удалось сплотить нацию, — это в искренней нелюбви к нему.

Россия
Виктор Медведчук
Германия
Фридрих Мерц
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