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30 июля 2026 в 01:09

Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Гусев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Воронежской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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В небе над Воронежской областью сбили два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата, — написал Гусев.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил: один человек погиб, еще 14 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. Больше всего людей пострадало при атаке на рейсовый автобус на трассе под Луганском.

До этого губернатор региона Павел Малков заявил: в Рязанской области после атаки беспилотников госпитализировали шесть человек. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет, медики оказали им необходимую помощь.

Кроме того, четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.

Общество
беспилотники
Александр Гусев
Воронежская область
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