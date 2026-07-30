Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников Гусев сообщил об уничтожении двух БПЛА над Воронежской областью

В небе над Воронежской областью сбили два вражеских беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram-канале. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и одним из районов области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата, — написал Гусев.

Ранее глава республики Денис Пушилин сообщил: один человек погиб, еще 14 мирных жителей получили ранения в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. Больше всего людей пострадало при атаке на рейсовый автобус на трассе под Луганском.

До этого губернатор региона Павел Малков заявил: в Рязанской области после атаки беспилотников госпитализировали шесть человек. По его словам, угрозы жизни пострадавших нет, медики оказали им необходимую помощь.

Кроме того, четыре мирных жителя пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения.