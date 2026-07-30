Митрополит Иларион сообщил новые подробности дела о задержании в Чехии Митрополит Иларион заявил об отсутствии его отпечатков на пакетах с наркотиками

Полиция Чехии не обнаружила отпечатков пальцев митрополита Илариона и других пассажиров автомобиля на пакетиках с наркотиками, передает ТАСС его слова. Чешская полиция уведомила обо всем его адвоката.

Единственные отпечатки пальцев, которые на этих пакетиках нашли, были отпечатки пальцев того полицейского, который заявил, что их там «обнаружил», — сказал митрополит.

Он также заявил, что во время досмотра полицейский работал без перчаток, видеозапись не велась, а понятых и свидетелей не было. По словам Илариона, его и двух пассажиров автомобиля на время проверки отвели в здание автозаправочной станции.

Настоятель храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был задержан в Чехии 24 мая. По сообщению местных правоохранительных органов, в автомобиле священнослужителя обнаружили четыре небольших контейнера с белым веществом.

Ранее митрополит Иларион заявил, что его держали в холодном изоляторе без еды. Он отметил, что ему приходилось постоянно двигаться, чтобы избежать переохлаждения, из-за этого спать получалось только урывками.