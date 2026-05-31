Митрополит Иларион рассказал, откуда взялись наркотики в его машине

Митрополит Иларион Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Митрополит Иларион (Алфеев), вернувшийся в Россию после освобождения в Чехии, заявил РИА Новости, что наркотики были подброшены в его автомобиль. Он надеется, что заказчики и исполнители этой подлой провокации будут найдены и привлечены к ответственности.

Наркотики были подложены в мой автомобиль. Надеюсь, что и заказчики, и исполнители этой грязной провокации будут найдены и понесут ответственность, — сказал митрополит.

Настоятель храма апостолов Петра и Павла в Карловых Варах был задержан в Чехии 24 мая. По сообщению местных правоохранительных органов, в автомобиле священнослужителя обнаружили четыре небольших контейнера с белым веществом.

Ранее митрополит Иларион заявил, что его держали в холодном изоляторе без еды. Он отметил, что ему приходилось постоянно двигаться, чтобы избежать переохлаждения, из-за этого спать получалось только урывками.

До этого депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что арест митрополита Илариона мог быть использован Западом для подстрекательства к протестам в России. По ее словам, европейцы намеренно задерживают известных людей для достижения своих целей.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
