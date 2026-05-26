В Госдуме назвали скрытую причину ареста митрополита Илариона

Арест митрополита Илариона (Алфеева) мог быть использован Западом для подстрекательства к протестам в России, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. По ее словам, европейцы намеренно задерживают известных людей для достижения своих целей.

Реакция наших ведомств, я думаю, абсолютно точно должна помогать в таких случаях, [как арест митрополита Илариона]. Мы предпринимаем все усилия. Тем более мы понимаем, что это напоминает какой-то план. Потому что задержать какого-то обычного человека никому не будет интересно, никто это не услышит. Запад делает ставку на то, чтобы россияне стали опасаться и были настроены против власти. Также для западных стран важно, чтобы к нам боялись приезжать их граждане, ошибочно считая, что здесь им будет небезопасно, — сказала Журова.

Она подчеркнула, что Европа нередко обвиняет представителей самых разных профессий, включая спортсменов, археологов и священнослужителей в шпионаже. По словам депутата, западные СМИ, вероятно, даже не станут освещать освобождение Илариона, так как для них был важен только факт его задержания.

Ранее сообщалось, что митрополит Иларион и его оператор, задержанные в Чехии по подозрению в незаконном обороте наркотиков, освобождены. Другие подробности пока не разглашаются.