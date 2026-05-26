26 мая 2026 в 11:55

В Госдуме назвали нестандартный способ решения проблемы дефицита кадров

Депутат Бессараб: с дефицитом кадров можно справиться с помощью пенсионеров

Решить проблемы с дефицитом кадров можно с помощью роботов и пенсионеров, заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что недостаток работников связан с демографической ямой конца 90-х годов.

Я уверена, что нужно снять абсолютно все без исключения ограничения для работы пенсионеров. Сегодня предусмотрено увеличение пенсии, например, при продолжении работы в течение 5-10 лет. Но нужно сделать так, чтобы человек мог выбирать: работать и получать пенсию и продолжать ее повышать или нет, — заявила Бессараб.

Депутат подчеркнула, что преодолеть дефицит можно за счет роботизации производств. По ее словам, другим странам удалось найти решение проблемы именно таким образом.

Ранее депутат Алексей Говырин заявил, что рост производительности труда решит вопрос дефицита кадров в России. По его словам, экономика РФ подошла к пределу экстенсивного роста, когда выпуск наращивали за счет найма новых людей.

