22 мая 2026 в 06:20

Стало известно, какие надбавки получают пенсионеры старше 80 лет

Депутат Гаврилов: граждане старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию

Граждане старше 80 лет получают повышенную страховую пенсию, механизм которой закреплен в законодательстве, сообщил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям член КПРФ Сергей Гаврилов. По его словам, начисление происходит автоматически на основании данных персонифицированного учета, обращаться в Социальный фонд для этого не требуется.

Закон дает пожилым гражданам после 80-летия повышенный размер страховой пенсии. Механизм закреплен в части 1 статьи 17 ФЗ-400 «О страховых пенсиях» и работает автоматически. Заявление подавать не нужно. Обращаться в СФР не требуется. Начисление идет по данным персонифицированного учета. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9584 рубля 69 копеек. После 80 лет эта сумма удваивается и достигает 19 169 рублей 38 копеек. Прирост к ежемесячной выплате только за счет удвоения фиксированной части равен 9584 рубля 69 копеек, — пояснил Гаврилов.

Он отметил, что дополнительно таким гражданам положена надбавка за уход в размере 1413 рублей. Депутат добавил, что теперь эти средства поступают пожилым людям вместе с пенсией автоматически.

Дополнительно с 1 января 2026 года для граждан старше 80 лет положена надбавка на уход в размере 1413 рублей 86 копеек, которая заменила прежнюю компенсацию в 1,2 тыс. рублей. Ее получало трудоспособное лицо, ухаживающее за пожилым человеком. Теперь сумма поступает самому пенсионеру вместе с выплатой и тоже автоматически, без сбора справок и заключения договоров об уходе. Правовое основание установлено Федеральным законом от 8 августа 2024 года № 313-ФЗ, — пояснил Гаврилов.

Он подчеркнул, что перерасчет производится со дня достижения возраста 80 лет в беззаявительном порядке. По словам парламентария, повышенная сумма поступает в составе ближайшей выплаты.

Ранее кандидат экономических наук Елена Галий заявила, что работники и жители Крайнего Севера могут получить ипотеку под 2% и претендовать на ранний выход на пенсию. Она отметила, что полярникам также положены повышенные пенсионные выплаты.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
