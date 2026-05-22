Приговоренному к казни американцу подарили год жизни из-за ошибки CNN: в Теннесси отложили казнь осужденного на год из-за ошибки при умерщвлении

Власти американского штата Теннесси как минимум на год перенесли исполнение смертного приговора 57-летнему Тони Каррутерсу. Причиной стала неудачная попытка привести решение суда в действие с помощью смертельной инъекции, сообщает телеканал CNN.

По данным СМИ, сотрудники не смогли найти вену для установки катетера. После срыва процедуры губернатор штата предоставил осужденному отсрочку сроком на один год.

Каррутерс был признан виновным в убийстве трех человек в 1994 году. Департамент исправительных учреждений Теннесси пока не комментирует, будет ли повторная попытка приведения приговора в исполнение после окончания отсрочки.

В американской пенитенциарной системе подобные случаи уже происходили. Например, в Айдахо после аналогичных проблем с введением катетеров основным методом казни официально стал расстрел.

