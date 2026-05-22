Депутатство, преследования фанатов, отношение к СВО: как живет Семенович

Российская певица Анна Семенович рассказала, как столкнулась с преследованием. Что об этом известно, как сложилась личная жизнь артистки, правда ли, что она хочет баллотироваться в депутаты?

Кто преследовал Семенович

Певица Анна Семенович поделилась историей о своих гастрольных приключениях. Она вспомнила, что некоторые поклонники преследовали ее во время турне.

По словам артистки, мужчины дежурили у служебного входа, пытаясь вручить ей подарки и намекнуть на нечто большее.

«Если мужчины признаются мне в любви и ищут встречи, у них хороший вкус. Слава богу, сейчас это не выходит за рамки соцсетей и сообщений. Раньше были те, кто перемещался за мной на гастролях, караулил у служебного входа, пытались передавать через менеджмент подарки и не самые пристойные предложения. Сейчас с этим стало проще. Все свои фантазии они реализуют в сообщениях», — поделилась Семенович.

Певица отметила, что фанаты активно пишут ей в соцсетях, но она практически ничего из этого не читает.

«У меня просто нет времени», — заключила Семенович.

Что известно о личной жизни Семенович

Анна Семенович уже три года встречается с Денисом Шреером. Певица честно рассказывает, что ее партнер официально женат и не может быстро развестись, так как его семья, включая жену и ребенка, живет в Германии.

«Юридические формальности по многолетнему расторжению брака по законам Германии наконец выходят на финишную прямую. Бывшая супруга Дениса уже больше всех ждет этого развода. У нее тоже все прекрасно в личной жизни, и она собирается замуж. А вот меня наличие или отсутствие штампа в паспорте не беспокоит вообще никаким образом», — рассказала она в интервью NEWS.ru.

Певица объявила о желании выйти замуж за своего возлюбленного и родить ему детей. Несколько лет назад Семенович заморозила свои яйцеклетки.

«Для любой женщины в определенном возрасте такая процедура — это подстраховка в вопросе материнства, если по каким-то причинам, в том числе медицинским, естественное оплодотворение может быть невозможным», — пояснила она.

В феврале 2026-го Семенович призналась, что испытала сильнейший стресс из-за появившихся в Сети кадров с ее пляжного отдыха. Она отрицает подлинность неприятных фотографий и видео, утверждая, что хейтеры искусственно увеличили ее объемы.

Инцидент глубоко расстроил певицу. Она даже пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за скандального контента. Близкие певицы тоже были встревожены.

«Я вообще три дня не могла в себя прийти, я даже голос потеряла! Я заболела, у меня упал иммунитет, я плакала. Плакала моя мама, она вообще ничего не поняла, безумно расстроилась», — разоткровенничалась звезда на «Празднике для всех влюбленных МУЗ ТВ».

Возлюбленный, как истинный джентльмен, поддержал Семенович. По словам Анны, на кадрах ему тоже добавили лишние килограммы.

«Только Денис сказал: „Да ладно, чего ты вообще, ты такая красивая, даже на этом видео, такая булочка, я тебя и такую бы любил!“ — он единственный человек, который с юмором к этому отнесся», — поделилась экс-солистка «Блестящих».

Анна Семенович рассказывала, что делала липосакцию рук и коррекцию линии подбородка, а также операцию по уменьшению груди.

Правда ли, что Семенович планирует баллотироваться в депутаты

Весной 2026 года российская экологическая партия «Зеленые» пригласила известных артистов в депутаты Госдумы. Среди них оказались 72-летний Леонид Ярмольник, 39-летняя Полина Гагарина и 47-летняя телеведущая Яна Чурикова. Пока неизвестно, как звезды отнеслись к этому предложению.

Единственной, кто принял приглашение «Зеленых», оказалась Анна Семенович. Певица даже опубликовала ролик, где с улыбкой сказала да.

«Мне кажется, из меня получится хороший политик — такой эколог, политик», — заявила певица.

Исполнительница призналась, что пока не знает, как совместить артистическую карьеру, политическую деятельность и личную жизнь. Она не исключила, что может выдвинуть свою кандидатуру в депутаты уже в сентябре 2026 года.

Как Семенович относится к СВО

Анна Семенович поддерживает спецоперацию. Она часто выступала перед российскими военными и жителями Донбасса.

«Было волнительно выступать в госпитале. В конце концерта солдаты танцевали. Кто как мог. Я увидела в их глазах надежду. Но самое ответственное — выступать перед вдовами. Я встретила беременную третьим ребенком женщину, у которой погиб муж. Она сказала, что мои песни поселили в ней добро и позитив», — рассказала она в передаче «Жизнь и судьба».

Семенович призналась, что с началом специальной военной операции ее гордость за программу «Дембельский альбом», которую она ведет на «Русском радио», стала еще сильнее.

«Вместе с другими артистами и командой радиостанции мы постоянно выезжаем в госпитали с нашими агитбригадами. Имею почетную награду от президента страны — медаль „За труды в культуре и искусстве“. Но стараюсь громко об этом не рассказывать и не выставлять как какую-то особую свою заслугу. Делать это — мой долг как артиста и гражданина своей Родины», — заявила исполнительница.

