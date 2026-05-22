Роман с Лядовой, лучшие роли, трое сыновей: как живет Александр Яценко

22 мая актер Александр Яценко, прославившийся ролями Олега в «Аритмии» и Николая Киселева в «Праведнике», отмечает 49-летие. Как сложились карьера и личная жизнь артиста?

Чем известен Александр Яценко

Будущий актер родился в Волгограде в обычной семье. Александр вспоминал детство с теплотой. Семья жила небогато, как многие в те времена, но в доме царили уважение к знаниям и любовь к книгам.

Актерская карьера долго не входила в его планы. После школы Яценко поступил на радиофизический факультет в Волгоградском университете. Учился он хорошо, точные науки давались легко. Но вскоре осознал: жить по четкому графику не сможет.

Александр поступил в институт культуры в Тамбове на режиссерский факультет, где произошла судьбоносная встреча. Во время гастролей учеников Марка Захарова он был потрясен их игрой. После спектакля Яценко встретился с артистами и узнал, что Захаров набирает курс в ГИТИСе.

Он приехал в Москву и почти сразу поступил в главный театральный институт страны. Почти — потому что в последний момент не прошел, но талантливого юношу взяли вольнослушателем. Через год он стал полноценным студентом, однако диплом так и не получил. За несколько месяцев до своего выпуска Яценко вступил в конфликт с преподавателем, что привело к его исключению из ГИТИСа.

Александр Яценко, не имея диплома, сразу попал в знаменитый Театр Олега Табакова. Позже он работал в Центре драматургии и режиссуры.

Первая большая слава пришла к актеру после фильма «Солдатский декамерон». Роль курсанта Бори Кульшана моментально сделала Яценко одним из самых многообещающих актеров нового поколения. Среди его последующих работ — «Мне не больно», «Оттепель», «Аритмия», «Праведник» и «Грозный».

Критики часто называют его одним из лучших актеров современного кино. Сам Яценко дважды получал премию «Ника». При этом он остается скромным и ведет закрытый образ жизни.

Как сложилась личная жизнь Яценко

Артист был в отношениях с актрисой Еленой Лядовой. Они познакомились на съемках «Солдатского декамерона» в 2005 году. Пара была вместе семь лет, но потом рассталась.

Работавшая с актерами Полина Болтнева рассказывала, что проблемы в отношениях между Яценко и Лядовой начались из-за разных взглядов на будущее. Актер хотел, чтобы его возлюбленная занималась семейным бытом.

«У Саши в голове есть определенная модель семьи: папа зарабатывает деньги, мама занимается бытом и детьми. Лена категорически не хотела вставать к плите. Да и с детьми не получалось. Если мне не врали, то дважды она была беременна, но увы... А ведь она замечательная! И мамой была бы очень хорошей», — рассказала она «Экспресс-газете».

После расставания с Лядовой актер женился на гримере Марине Рожковой. В 2015 году у них появился сын Мирослав. Яценко сам принимал роды у своей жены.

«Принимал роды у жены прямо дома, получая от акушерок инструкции по громкой связи. Они в пробке застряли. <...> Мне предстояло делать все: и бегать, и воду выливать, и показывать Марусе, как дышат собачки. <...> Мирослав родился чуть раньше срока, когда дома были только я, жена и кошка. Акушерки приехали через полчаса и стали нас успокаивать: „Что же вы переживаете, у вас были сольные роды, это такой подарок!“» — рассказывал актер.

Брак Яценко длился около восьми лет, а затем он связал свою жизнь с Ксенией Ивановой. Она моложе актера на девять лет. В 2018 году, вскоре после свадьбы, у пары появился первый сын — Арсений. Через год у них родился второй наследник, которого назвали Александром.

Чем сейчас занимается Яценко

Сейчас Александр Яценко продолжает активную творческую деятельность.

Сейчас артист участвует в съемках сразу нескольких фильмов. Например, в ироничной комедии «Шик» Яценко играет роль отчима главной героини. Премьера ожидается в этом году.

Кроме того, Александр задействован в исторической драме «Рождение империи», которая рассказывает о Петре I и его противостоянии со шведами. Действие разворачивается на рубеже XVII–XVIII веков.

В предстоящей детективной драме «Буровая» Яценко играет одну из главных ролей. Сюжет рассказывает о матери и отце, которые ищут пропавшего сына на Сахалине, в районе буровой станции «Северная-2».

Кроме того, Яценко присоединился к касту биографического фильма «Баста. Начало игры» о рэпере Василии Вакуленко.

Читайте также:

Биография, личная жизнь, суды из-за хитов «Руки Вверх!»: где сейчас Жуков

Биография, роман с Гуменником, завершение карьеры: как живет Туктамышева

Долги мужа, карьера, слова об уехавших артистах: как живет Светлана Иванова