Долги мужа, карьера, слова об уехавших артистах: как живет Светлана Иванова

Светлана Иванова прославилась благодаря ролям в фильмах «9 рота», «Легенда № 17» и сериалах «Тест на беременность», «Триггер», «Монастырь», а также работе в театре «Современник». Как сложились ее личная жизнь и карьера?

Чем известна Светлана Иванова

Светлана Иванова появилась на свет 26 сентября 1985 года в городе Москве. Образование она получила во ВГИКе.

Актриса начала свою карьеру в кино в 2003 году, появившись в сериале «Крестный сын». В дальнейшем она участвовала в таких проектах, как «Фотоохота», «9 рота», «Четыре таксиста и собака — 2», «Чизкейк», «От любви до кохання», «Дом Солнца», «Кошечка», «Москва, я люблю тебя!», «Вербное воскресенье», «Журов», «Доктор Тырса», «Август. Восьмого», «Грач», «Тест на беременность», «Триггер», «Аванпост» и других.

Сейчас в производстве, при участии актрисы, находятся несколько фильмов. Среди них: «Триггер-4», «Ссора», «Пустая комната», «Неземная» и «Монастырь-2».

Также Иванова с 2011 года служит в театре «Современник».

Как сложилась личная жизнь Светланы Ивановой

В 2006 году на съемках фильма «От любви до кохання» Светлана Иванова познакомилась с Вячеславом Лисневским, который работал оператором. Их роман продолжался три года, и они решили пожениться на Мальдивских островах. Однако в Российской Федерации эта церемония не имеет юридической значимости.

В 2012 году актриса родила дочь Полину. Личность отца она не раскрывала, но в 2015 году стало известно, что Иванова состоит в отношениях с женатым режиссером Джаником Файзиевым, который старше ее на 24 года. Их сотрудничество началось в проекте «Август. Восьмого».

Тогда деятель искусства состоял в браке с актрисой Линой Эспли и воспитывал двоих детей от нее.

«Я переживала за себя в меньшей степени, скорее за него, за то, что кому-то может быть очень больно и неприятно это активное обсуждение. Относительно себя скажу так: неприятно, когда за тобой подсматривают. Это почти физическое ощущение чего-то липкого», — рассказывала она на YouTube-шоу «Сама Меньшова».

В 2018 году актриса вновь стала мамой, родив вторую дочь, Миру, от Файзиева. Вскоре после этого режиссер развелся с первой женой и тайно женился на Ивановой в 2019 году.

«Родители никак не артикулировали мне свое отношение, уважали меня как взрослого самостоятельного человека. Подозреваю, что они переживали за меня, но страшно благодарна за то, что они это не показывали», — вспоминала актриса.

Накануне, 20 мая, Telegram-канал «Звездач» сообщил, что у кинокомпании, принадлежащей Джанику Файзиеву, накопилась задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере почти 7 млн рублей.

По данным канала, компания ООО «Мрпост», занимающаяся производственной деятельностью и ранее работавшая над проектами в сфере кино и телевидения, задолжала 6,7 млн рублей. Другие детали не раскрываются.

Как Иванова говорила о российском кино, как она относится к уехавшим артистам

Иванова, размышляя о российском кино, заметила, что пиар отдельных актеров и фильмов часто несистемен. По ее мнению, каждый артист сам занимается своим продвижением и несет ответственность за то, как он воспринимается в медиа.

«Наше кино очень разное. <…> Оно все очень разное, каждое развивается по своим законам. При этом очень часто в нашей стране его делают одни и те же люди, которые в этот раз в этой команде, в другой раз в другой. Наверное, поэтому сейчас все такое везде и про все, и нет векторов», — отмечала Иванова, добавив, что в Голливуде за актерами «стоит большое количество денег» и звезд «выкупают студии».

Актриса не выражала явного одобрения или осуждения по поводу артистов, которые приняли решение эмигрировать. Касаясь своих коллег по театру «Современник», Иванова отметила, что незаменимые люди все же существуют.

«Это точно удар для театра. Я считаю, что незаменимые бывают. А с теми из уехавших, с кем у меня были какие-то человеческие отношения, мы продолжаем общаться. Но уход любого талантливого человека для театра — это потеря», — рассказывала Иванова в интервью Юлии Меньшовой.

