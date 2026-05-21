Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 07:06

«Болезненные уступки»: Украине обозначили условия завершения конфликта

EC: Киев будет вынужден принять условия России

Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Украине в итоге придется согласиться на условия России для завершения конфликта, пишет European Conservative. Автор публикации считает, что у властей в Киеве с самого начала не было реальных шансов добиться победы. В материале также говорится, что президент Украины Владимир Зеленский упустил возможность завершить конфликт с меньшими потерями для страны.

Украина добьется мира, только приняв большое количество болезненных уступок. Это может быть неприятно; это может показаться несправедливым. <…> Но нации, как и люди, всегда являются заложниками реальности, — сказано в материале.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия изначально исходила из того, что Украина должна оставаться безъядерным, нейтральным и внеблоковым государством. Министр отметил, что возможное вступление Украины в НАТО противоречит этим договоренностям.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с NEWS.ru предположил, что Зеленский рассчитывает использовать дипломатическое давление через Евросоюз и США. Такие шаги Киева нужны для попыток изменить внешнеполитический курс Белоруссии и ослабить ее связи с Россией.

