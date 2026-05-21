Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 06:20

Жители Молдавии возмутились тратами властей на Галкина

РИА Новости: жителей Молдавии не устраивают траты местных властей на шоу Галкина

Максим Галкин Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители молдавского города Фалешты раскритиковали местные власти за приглашение юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на празднование Дня города. Горожан возмутило, что гонорар артиста можно было бы направить на ремонт дорог и решение других насущных проблем, пишет РИА Новости.

Депутат парламента Молдавии Ренато Усатый, уроженец Фалешт, анонсировал выступление Галкина 22 мая на центральной площади города. В населенном пункте проживает около 15 тыс. человек. В соцсетях под этим объявлением развернулась волна негодования.

Дороги в руинах, больницы с обрушившимися стенами, а нам привозят артистов стоимостью в сотни тысяч евро, — писали пользователи.

Они также иронично заметили, что Галкин, покинувший Россию, видимо, испытывает финансовые трудности. Раньше он не соглашался на подобные контракты.

Молдавское Министерство культуры уже предупреждало власти Фалешты о необходимости согласовывать приглашение зарубежных артистов, особенно из стран СНГ, во избежание скандалов и проблем с безопасностью. Однако это не остановило организаторов.

Ранее стало известно, что спикер парламента Армении Ален Симонян развлекал приехавшего в Ереван Галкина во время VIII саммита ЕПС. Он опубликовал у себя в соцсетях фотографии, где позирует вместе с шоуменом в ходе устроенной им экскурсии по городу.

Европа
Молдавия
Максим Галкин
возмущение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Солнцепеки» выжгли ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 21 мая
В Европе отреагировали на проведение Россией учений ядерных сил
Над Калугой «закрыли небо»
«Объятья Китая»: на Западе озвучили, о чем говорит поездка Путина в Пекин
Врач назвала домашнее блюдо с высоким содержанием коллагена
Лавров рассказал, какими стали Зеленский и ЕС за почти год после Анкориджа
«Болезненные уступки»: Украине обозначили условия завершения конфликта
Молодежи рассказали о грозных последствиях недосыпа
Долги мужа, карьера, слова об уехавших артистах: как живет Светлана Иванова
Архитектор рассказала, как без большого бюджета преобразить дом к лету
Раскрыто, какие вооружения РФ может применить при угрозе нацбезопасности
Подбор ключей для ЕГЭ, звонок из Минобра: новые схемы мошенников в 2026-м
Более 30 беспилотников лишились «крыльев» в Ростовской области
В НАТО предупредили о реакции Альянса на применение ядерного оружия
Названы пять скрытых психологических причин прокрастинации
Стало известно, кому из россиян повысят пенсию с 1 июня
Жители Молдавии возмутились тратами властей на Галкина
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 мая
Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ
Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.