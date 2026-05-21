Жители Молдавии возмутились тратами властей на Галкина

Жители молдавского города Фалешты раскритиковали местные власти за приглашение юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на празднование Дня города. Горожан возмутило, что гонорар артиста можно было бы направить на ремонт дорог и решение других насущных проблем, пишет РИА Новости.

Депутат парламента Молдавии Ренато Усатый, уроженец Фалешт, анонсировал выступление Галкина 22 мая на центральной площади города. В населенном пункте проживает около 15 тыс. человек. В соцсетях под этим объявлением развернулась волна негодования.

Дороги в руинах, больницы с обрушившимися стенами, а нам привозят артистов стоимостью в сотни тысяч евро, — писали пользователи.

Они также иронично заметили, что Галкин, покинувший Россию, видимо, испытывает финансовые трудности. Раньше он не соглашался на подобные контракты.

Молдавское Министерство культуры уже предупреждало власти Фалешты о необходимости согласовывать приглашение зарубежных артистов, особенно из стран СНГ, во избежание скандалов и проблем с безопасностью. Однако это не остановило организаторов.

Ранее стало известно, что спикер парламента Армении Ален Симонян развлекал приехавшего в Ереван Галкина во время VIII саммита ЕПС. Он опубликовал у себя в соцсетях фотографии, где позирует вместе с шоуменом в ходе устроенной им экскурсии по городу.