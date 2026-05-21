21 мая 2026 в 05:30

Врач объяснила, как остановить выпадение волос

Для предотвращения выпадения волос рекомендуется включить в рацион мясо и творог, заявила NEWS.ru семейный врач, эндокринолог, врач превентивной интегративной медицины, диетолог и нутрициолог Анастасия Самойлова. По ее словам, также необходимо обратиться к специалисту, чтобы сдать необходимые анализы.

Заметили, что на расческе остается все больше волос, а хвост стал заметно тоньше? Не спешите скупать дорогие шампуни и сыворотки — в большинстве случаев проблема кроется гораздо глубже, чем в уходе. Волосы — это белковая структура, если в вашем меню мало мяса, рыбы, яиц или творога, организму просто не из чего их строить. Обязательно включайте в питание источники белка и полезных жиров. Не стоит забывать и о режиме дня, поскольку недосып приводит к повышению уровня кортизола, — поделилась Самойлова.

Она подчеркнула, что волосы — это отражение внутреннего состояния. По словам врача, их выпадение часто указывает на проблемы в работе эндокринной системы, нехватку необходимых питательных веществ или хронический стресс.

Самая распространенная ошибка при активном выпадении волос — начинать прием витаминов по совету из интернета или знакомых. Это может не только не помочь, но и навредить, ведь избыток некоторых веществ способен усилить проблему. Вместо этого необходимо выяснить причину. Врач-эндокринолог порекомендует сдать базовые анализы. Дефицит железа и гипотиреоз — лидеры среди причин выпадения. Поэтому, если вы столкнулись с этой проблемой, не откладывайте визит к специалисту, — заключила Самойлова.

Ранее стилист Игорь Левченко заявил, что уходовые средства, такие как маски, ампулы, масла и шампуни, не помогут решить проблему выпадения волос. Однако, по его словам, они могут сделать локоны более гладкими, послушными и вернуть им блеск.

