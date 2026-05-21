Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 мая 2026 в 05:00

Акулы в Египте в 2026-м: насколько опасно, как правильно оформить страховку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Акул стали все чаще замечать у берегов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх. В туристических зонах начали отлов хищников. Местным властям пришлось даже временно закрыть один из пляжей. Насколько сейчас опасно купаться в Красном море, покрывает ли обычная страховка нападение хищника — в материале NEWS.ru.

На каких курортах Египта стали чаще замечать акул

После открытия туристического сезона в Египте стали все чаще замечать акул у пляжей Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, хищники охотятся на косяки рыб на мелководье. В материале отмечается, что власти потребовали от отельеров держать в штате квалифицированного спасателя, организовать дежурство специалистов на моторных лодках вдоль берега и обучить персонал навыкам оказания первой помощи.

SHOT отмечает, что ранее тигровую акулу заметили в излюбленной у россиян зоне отдыха Эль-Кусейр. Она плавала у берега весь день. Для отлова хищницы закрывали пляжи.

В январе в Хургаде несколько популярных гостиниц временно запрещали доступ к пляжам. Причиной стал выход акулы на охоту в районе, где расположены отели Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts. Похожий случай с ограничением купания на этом курорте произошел в сентябре прошлого года.

Насколько опасно купаться в море на курортах Египта

Египет Египет Фото: Shutterstock/FOTODOM

За 30 лет было зафиксировано не более пяти случаев нападения акул на людей на курортах Египта, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Чтобы стать жертвой акулы в Египте, надо постараться. В этой стране купаются миллионы людей, ее посещают 30 млн человек. Ни один отель не закрывается. Пляжи временно закрывают для купания, но есть бассейны», — пояснил он.

Мкртчян отметил, что многие отели используют на пляжах специальные огороженные зоны, противоакульи сетки и другие меры защиты.

«Красное море омывает и Израиль, и Иорданию, и Саудовскую Аравию, и везде акулы. С этим надо жить и внимательно следить за знаками. Если акула появляется вблизи побережья, то пляжи тут же закрывают и она уходит», — подчеркнул эксперт.

Мкртчян пояснил, что, как правило, при заплыве акулы в туристическую зону пляжи перестают работать на полчаса-час, а не на весь день. Он добавил, что операторы не наблюдают спада турпотока в Египет. Напротив, сейчас по этому направлению фиксируется прирост спроса на 12%.

Можно ли получить компенсацию, если пляж закрыли из-за акулы

Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал NEWS.ru, что в случае закрытия пляжа турист может написать претензию на имя туроператора, чтобы ему предоставили трансфер на другой пляж. В случае неудовлетворения просьбы путешественник может переселиться в аналогичный отель с открытым пляжем с компенсацией расходов — либо арендовать автомобиль или ездить на такси на другой свободный пляж. Впоследствии туроператор должен возместить эти расходы, пояснил эксперт.

«Форс-мажор не покрывается только в том случае, если это произошло резко, внезапно и никто не мог что-то изменить. Отель вместе с туроператором обязаны оказать услугу в полном объеме. По закону туроператор несет полную ответственность за качество оказания услуг туристу, независимо от того, кто их оказывает», — подчеркнул Шалоносов.

Красное море Красное море Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Он добавил, что отельер не обязан компенсировать отсутствие на территории гостиницы квалифицированного спасателя. Что касается компенсации последствий встречи с акулой, то она входит в дополнительное страхование туристов, которое туроператор должен предложить перед поездкой, сказал юрист. Однако, по его словам, это делают далеко не все.

«Страхование делится на три типа. Первый — это медицинский. Мы его сейчас проскакиваем. Второй тип — страхование имущества в полете. И третий, самый важный, — дополнительное страхование. Это репатриация тела, потерпевшего, сложные операции. Иногда страховая сумма возмещения доходит до полумиллиона долларов. Такое страхование обязаны предложить в письменной форме», — пояснил юрист.

По словам Шалоносова, турист должен подписать либо согласие на дополнительное страхование, либо отказ от него. Но туроператор и турагент обязательно должны разъяснить риски.

Как часто акулы нападают на людей в Египте

За последние несколько лет в Египте были зафиксированы несколько случаев нападения акул на людей. В декабре 2024 года на курорте Марса-Алам в результате атаки хищника погиб ребенок. Акула напала на отца и сына, которые плавали за пределами зоны купания. Мужчина попытался защитить ребенка, однако лишился ноги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Недалеко от места происшествия плавали российские туристы, которые не пострадали.

13 сентября 2023 года на египетском курорте акула напала на 34-летнюю Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии. Девушка отдыхала в Дахабе, расположенном в 100 километрах от Шарм-эш-Шейха, и решила поплавать в Красном море. Внезапно хищница впилась ей в руку. Женщина ощутила острую боль, однако смогла отбиться от рыбы и выбраться из воды.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Благодаря оперативным действиям сотрудников ближайшего отеля Зайнаб оказали первую помощь, что спасло ей жизнь, и затем доставили в больницу. Врачи стабилизировали состояние девушки. Хищница откусила ей руку от плеча, после чего пострадавшая перенесла несколько операций.

8 июня 2023 года в Хургаде погиб 23-летний россиянин Владимир Попов в результате нападения тигровой акулы. Отдыхающие заявили, что в течение нескольких дней замечали в воде у пляжа плавник, но думали, что это дельфин.

Кадры с россиянином, которого растерзала акула, облетели все СМИ. Отец и сын отправились искупаться в море. По словам очевидцев, все случилось на глазах у родителя. Попов, пытаясь отбиться от акулы, кричал: «Папа, папа, помоги!»

Читайте также:

Загадки морских хищников: 20+ интересных фактов об акулах

Акула в сновидениях: опасности и скрытые смыслы

Попал в больницу за границей: что делать туристу в экстренной ситуации?

Общество
Египет
Хургада
Шарм-эш-Шейх
акулы
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские гаубицы превратили в пыль опорный пункт ВСУ
Как возместить ущерб от атаки БПЛА: пошаговая инструкция для пострадавших
Гастроэнтеролог предупредила об опасности холодных блюд
Россиянам рассказали, как могут пригодиться советские сберкнижки
Врач объяснила, как остановить выпадение волос
Определен триумфатор футбольной Лиги Европы
Названа суточная норма соли, которую нельзя превышать
Дети-партизаны в Артемовске помогали ВС РФ
Акулы в Египте в 2026-м: насколько опасно, как правильно оформить страховку
Скандал в театре, слова об СВО, изнасилование: как живет Алена Яковлева
«Глубочайший кризис»: в МИД РФ дали оценку развитию немецкого автопрома
Назван возраст, после которого риск деменции резко увеличивается
В США раскрыли, что может грозить Кастро после предъявленных обвинений
«Быстрее любой торпеды»: почему российский «Посейдон» до дрожи пугает Запад
Пугачева, развод, карьера: как живет Никита Пресняков после переезда в США
Итальянский подросток погиб, лизнув мороженое в кафе
Врач рассказала, чем опасна привычка все время сидеть
Стало известно, на какое время приходится пик распространения хантавируса
Новый сериал «След Чикатило»: сюжет, актеры, дата выхода серий
ФРГ объявила РФ главным врагом: не вылечилась от краха в 45-м — что дальше
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.