Акулы в Египте в 2026-м: насколько опасно, как правильно оформить страховку

Акул стали все чаще замечать у берегов египетских курортов Хургада и Шарм-эш-Шейх. В туристических зонах начали отлов хищников. Местным властям пришлось даже временно закрыть один из пляжей. Насколько сейчас опасно купаться в Красном море, покрывает ли обычная страховка нападение хищника — в материале NEWS.ru.

На каких курортах Египта стали чаще замечать акул

После открытия туристического сезона в Египте стали все чаще замечать акул у пляжей Хургады и Шарм-эш-Шейха, сообщил Telegram-канал SHOT. По информации журналистов, хищники охотятся на косяки рыб на мелководье. В материале отмечается, что власти потребовали от отельеров держать в штате квалифицированного спасателя, организовать дежурство специалистов на моторных лодках вдоль берега и обучить персонал навыкам оказания первой помощи.

SHOT отмечает, что ранее тигровую акулу заметили в излюбленной у россиян зоне отдыха Эль-Кусейр. Она плавала у берега весь день. Для отлова хищницы закрывали пляжи.

В январе в Хургаде несколько популярных гостиниц временно запрещали доступ к пляжам. Причиной стал выход акулы на охоту в районе, где расположены отели Siva Golden, Serenity Alpha Beach, Labranda Royal Makadi, JAZ Palmariva Beach и Stella Makadi Hotels & Resorts. Похожий случай с ограничением купания на этом курорте произошел в сентябре прошлого года.

Насколько опасно купаться в море на курортах Египта

За 30 лет было зафиксировано не более пяти случаев нападения акул на людей на курортах Египта, отметил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

«Чтобы стать жертвой акулы в Египте, надо постараться. В этой стране купаются миллионы людей, ее посещают 30 млн человек. Ни один отель не закрывается. Пляжи временно закрывают для купания, но есть бассейны», — пояснил он.

Мкртчян отметил, что многие отели используют на пляжах специальные огороженные зоны, противоакульи сетки и другие меры защиты.

«Красное море омывает и Израиль, и Иорданию, и Саудовскую Аравию, и везде акулы. С этим надо жить и внимательно следить за знаками. Если акула появляется вблизи побережья, то пляжи тут же закрывают и она уходит», — подчеркнул эксперт.

Мкртчян пояснил, что, как правило, при заплыве акулы в туристическую зону пляжи перестают работать на полчаса-час, а не на весь день. Он добавил, что операторы не наблюдают спада турпотока в Египет. Напротив, сейчас по этому направлению фиксируется прирост спроса на 12%.

Можно ли получить компенсацию, если пляж закрыли из-за акулы

Юрист в сфере туризма Эдуард Шалоносов рассказал NEWS.ru, что в случае закрытия пляжа турист может написать претензию на имя туроператора, чтобы ему предоставили трансфер на другой пляж. В случае неудовлетворения просьбы путешественник может переселиться в аналогичный отель с открытым пляжем с компенсацией расходов — либо арендовать автомобиль или ездить на такси на другой свободный пляж. Впоследствии туроператор должен возместить эти расходы, пояснил эксперт.

«Форс-мажор не покрывается только в том случае, если это произошло резко, внезапно и никто не мог что-то изменить. Отель вместе с туроператором обязаны оказать услугу в полном объеме. По закону туроператор несет полную ответственность за качество оказания услуг туристу, независимо от того, кто их оказывает», — подчеркнул Шалоносов.

Он добавил, что отельер не обязан компенсировать отсутствие на территории гостиницы квалифицированного спасателя. Что касается компенсации последствий встречи с акулой, то она входит в дополнительное страхование туристов, которое туроператор должен предложить перед поездкой, сказал юрист. Однако, по его словам, это делают далеко не все.

«Страхование делится на три типа. Первый — это медицинский. Мы его сейчас проскакиваем. Второй тип — страхование имущества в полете. И третий, самый важный, — дополнительное страхование. Это репатриация тела, потерпевшего, сложные операции. Иногда страховая сумма возмещения доходит до полумиллиона долларов. Такое страхование обязаны предложить в письменной форме», — пояснил юрист.

По словам Шалоносова, турист должен подписать либо согласие на дополнительное страхование, либо отказ от него. Но туроператор и турагент обязательно должны разъяснить риски.

Как часто акулы нападают на людей в Египте

За последние несколько лет в Египте были зафиксированы несколько случаев нападения акул на людей. В декабре 2024 года на курорте Марса-Алам в результате атаки хищника погиб ребенок. Акула напала на отца и сына, которые плавали за пределами зоны купания. Мужчина попытался защитить ребенка, однако лишился ноги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Недалеко от места происшествия плавали российские туристы, которые не пострадали.

13 сентября 2023 года на египетском курорте акула напала на 34-летнюю Зайнаб Ахмед Мохамед из Александрии. Девушка отдыхала в Дахабе, расположенном в 100 километрах от Шарм-эш-Шейха, и решила поплавать в Красном море. Внезапно хищница впилась ей в руку. Женщина ощутила острую боль, однако смогла отбиться от рыбы и выбраться из воды.

Благодаря оперативным действиям сотрудников ближайшего отеля Зайнаб оказали первую помощь, что спасло ей жизнь, и затем доставили в больницу. Врачи стабилизировали состояние девушки. Хищница откусила ей руку от плеча, после чего пострадавшая перенесла несколько операций.

8 июня 2023 года в Хургаде погиб 23-летний россиянин Владимир Попов в результате нападения тигровой акулы. Отдыхающие заявили, что в течение нескольких дней замечали в воде у пляжа плавник, но думали, что это дельфин.

Кадры с россиянином, которого растерзала акула, облетели все СМИ. Отец и сын отправились искупаться в море. По словам очевидцев, все случилось на глазах у родителя. Попов, пытаясь отбиться от акулы, кричал: «Папа, папа, помоги!»

