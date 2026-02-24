Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 11:42

Акула растерзала врача во время виндсерфинга

В Новой Каледонии мужчина стал жертвой нападения акулы

Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Pres
Подписывайтесь на нас в MAX

В Новой Каледонии акула напала и растерзала 55-летнего врача во время виндсерфинга, сообщило издание Daily Mail. Очевидцами атаки хищника стала семья мужчины, родственники не смогли ему помочь.

Отмечается, что останки врача нашли в лагуне неподалеку от места нападения. Мужчину попытались реанимировать, но его уже не получилось спасти из-за тяжелых травм на руках и ногах.

Ранее у побережья Западной Австралии экипаж вертолета спас двух дайверов, которым угрожала огромная белая акула, также известная как акула-людоед. Хищник длиной около 4,5 метра находился всего в 10 метрах от ничего не подозревавших людей и медленно приближался к ним. Инцидент произошел утром 15 февраля в районе мыса Натуралист.

До этого группа российских туристов пострадала от массового нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах. Инцидент произошел в месте обитания тигровых акул, куда из-за сильных волн прибило огромное количество мелких жалящих медуз. В результате погружения отдыхающие получили серьезные ожоги, следы от которых не проходили в течение месяца.

Новая Каледония
Франция
акулы
нападения
жертвы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Совет Госдумы изучит подлый замысел Британии и Франции по Украине
Дугин объяснил, какой исторический договор могли бы заключить США и Россия
Россиянам назвали неочевидную опасность неиспользуемых кредиток
Военэксперт ответил, как РФ ответит Франции на передачу ядерного оружия ВСУ
Россиянам рассказали, могут ли признать Telegram экстремистским
«Это сложно»: Дмитриенко признался, почему скрывал роман с Пересильд
Тело погибшего на Кипре экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера кремировали
«Открылись глаза»: в Кремле раскрыли, что почерпнула для себя РФ в ходе СВО
Песков назвал вопиющей идею Парижа и Лондона передать Киеву ядерную бомбу
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 24 февраля: где сбои в РФ
Кремль оставил интригу вокруг ядерных договоренностей России и США
В Кузбассе закроют ликеро-водочный завод
Песков ответил на вопрос о сотрудничестве Telegram с властями России
«Феноменальная консолидация»: Песков об изменениях в России с 2022 года
В Кремле ответили на сообщения о ядерной бомбе для Украины
Песков раскрыл, жива ли надежда на мир по Украине
«Это главное»: Песков назвал приоритетную цель СВО
Задавил повара и зарубил отца: что известно об алтайском Вагнере с топором
В Кремле ответили на вопрос о возможной передаче Киеву ядерной бомбы
Экономист рассказал, как получить единое пособие на ребенка
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.