Акула растерзала врача во время виндсерфинга В Новой Каледонии мужчина стал жертвой нападения акулы

В Новой Каледонии акула напала и растерзала 55-летнего врача во время виндсерфинга, сообщило издание Daily Mail. Очевидцами атаки хищника стала семья мужчины, родственники не смогли ему помочь.

Отмечается, что останки врача нашли в лагуне неподалеку от места нападения. Мужчину попытались реанимировать, но его уже не получилось спасти из-за тяжелых травм на руках и ногах.

Ранее у побережья Западной Австралии экипаж вертолета спас двух дайверов, которым угрожала огромная белая акула, также известная как акула-людоед. Хищник длиной около 4,5 метра находился всего в 10 метрах от ничего не подозревавших людей и медленно приближался к ним. Инцидент произошел утром 15 февраля в районе мыса Натуралист.

До этого группа российских туристов пострадала от массового нашествия медуз во время дайвинга на Мальдивах. Инцидент произошел в месте обитания тигровых акул, куда из-за сильных волн прибило огромное количество мелких жалящих медуз. В результате погружения отдыхающие получили серьезные ожоги, следы от которых не проходили в течение месяца.