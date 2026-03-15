15 марта 2026 в 11:00

Взрыв газа в квартире под Воронежем унес жизнь пенсионерки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме на площади Октябрьской города Россошь Воронежской области, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры. По информации ведомства, в результате погибла 84-летняя женщина. Также повреждено восемь квартир — в них нарушено остекление.

В одном из многоквартирных домов на площади Октябрьской города Россошь произошел хлопок газовоздушной смеси. Погибла женщина, — говорится в сообщении.

Местная администрация организовала пункт временного размещения на базе гостиницы «Россошь». На данный момент никто туда не обратился — жители дома разъехались по родственникам. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее взрыв прогремел в нескольких квартирах в Дербенте. По предварительной информации, газовые трубы не выдержали слишком высокого давления. В некоторых квартирах дома на улице 345-й ДСД загорелись плиты. Жильцы рассказали, что пожар им пришлось тушить своими силами.

До этого в Минской области произошел взрыв газа в строящемся кафе на проспекте Революции. Согласно сведениям Следственного комитета Белоруссии, пострадали четыре работника, выполнявших утепление здания.

