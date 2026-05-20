YouTube стал лидером антирейтинга в России ВЦИОМ: YouTube занял первое место по оттоку аудитории в России

YouTube занял первое место в России по скорости потери зрительской аудитории, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Среди платформ для просмотра горизонтального видео лидером по охвату стало «VK Видео» (61%), тогда как доли YouTube и RuTube составили 44% и 49% соответственно. Однако по регулярности использования YouTube (42%) опережает RuTube (35%), но уступает «VK Видео» с показателем 50%.

По данным социологов, 43% респондентов когда-то пользовались YouTube, но сейчас отказались от него. Осведомленность о «VK Видео» чуть выше (57%), чем о YouTube (52%) и RuTube (50%). Опрос проведен в апреле 2026 года среди 2 тыс. россиян старше 14 лет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», что отдельные отечественные сервисы уже превосходят западные аналоги по качеству работы. Глава кабмина подчеркнул их преимущества в виде гибких настроек и скорости реагирования служб поддержки.

Также он отметил, что вклад ИТ-сектора в ВВП страны за шесть лет вырос вдвое. Глава правительства добавил: реализация российского программного обеспечения и сопутствующих товаров увеличилась в 4,5 раза.