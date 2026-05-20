Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:52

YouTube стал лидером антирейтинга в России

ВЦИОМ: YouTube занял первое место по оттоку аудитории в России

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

YouTube занял первое место в России по скорости потери зрительской аудитории, свидетельствуют данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ. Среди платформ для просмотра горизонтального видео лидером по охвату стало «VK Видео» (61%), тогда как доли YouTube и RuTube составили 44% и 49% соответственно. Однако по регулярности использования YouTube (42%) опережает RuTube (35%), но уступает «VK Видео» с показателем 50%.

По данным социологов, 43% респондентов когда-то пользовались YouTube, но сейчас отказались от него. Осведомленность о «VK Видео» чуть выше (57%), чем о YouTube (52%) и RuTube (50%). Опрос проведен в апреле 2026 года среди 2 тыс. россиян старше 14 лет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил на конференции «Цифровая индустрия промышленной России», что отдельные отечественные сервисы уже превосходят западные аналоги по качеству работы. Глава кабмина подчеркнул их преимущества в виде гибких настроек и скорости реагирования служб поддержки.

Также он отметил, что вклад ИТ-сектора в ВВП страны за шесть лет вырос вдвое. Глава правительства добавил: реализация российского программного обеспечения и сопутствующих товаров увеличилась в 4,5 раза.

Общество
Россия
YouTube
сервисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Онищенко раскрыл, стоит ли россиянам бояться смертоносного хантавируса
HR-эксперт раскрыла, в каких случаях можно уволиться без отработки
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.