«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай

Станция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым кодированным посланием, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи». В эфире прозвучало слово «летощиен» на фоне визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

ТОД3 У352 ДХГЕ 51973 06546 41219 ЛЕЩОТЕИН 7487 4573, — сказано в сообщении.

Путин прибыл в Пекин по случаю 25-летия договора двух стран о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, которые длились три часа. Путин заявил, что отношения России и Китая являются образцом того, как сегодня нужно выстраивать сотрудничество между странами и народами.

УВБ-76 — легендарная коротковолновая радиостанция, которая работает с 1976 года и большую часть времени транслирует лишь монотонные шумы, за что получила неофициальное название «жужжалка». Периодически в ее эфире звучат зашифрованные голосовые сообщения, смысл которых официально не раскрывается.

Ранее «радиостанция Судного дня» передала сигнал «довесочек». В четверг, 14 мая, в 18:46 по московскому времени она вышла в эфир со вторым сообщением. Первое было «суперзвезда».