«Самодостаточны»: Путин указал на важную деталь в отношениях России и Китая Путин назвал образцовыми отношения России и Китая

Отношения России и Китая являются образцом того, как сегодня нужно выстраивать сотрудничество между странами и народами, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин. Глава государства отметил, что сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, передает пресс-служба Кремля.

Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время, — подчеркнул российский лидер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Пекина развиваются стратегически стабильно, планируются и выстраиваются, а не представляют собой «лоскутное одеяло». По ее словам, двусторонние отношения развиваются так, чтобы укреплялся именно их фундамент.

В Министерстве иностранных дел Китая между тем назвали «чистой выдумкой» утверждения газеты The Financial Times, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы сказал президенту США Дональду Трампу, будто Путин может пожалеть о начале военной операции на Украине. По его словам, цель публикации — вбить клин между Москвой и Пекином.