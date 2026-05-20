20 мая 2026 в 09:54

«Самодостаточны»: Путин указал на важную деталь в отношениях России и Китая

Путин назвал образцовыми отношения России и Китая

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков, РИА «Новости»/kremlin.ru
Отношения России и Китая являются образцом того, как сегодня нужно выстраивать сотрудничество между странами и народами, заявил президент РФ Владимир Путин во время визита в Пекин. Глава государства отметил, что сотрудничество стран достигло беспрецедентного уровня, передает пресс-служба Кремля.

Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время, — подчеркнул российский лидер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Пекина развиваются стратегически стабильно, планируются и выстраиваются, а не представляют собой «лоскутное одеяло». По ее словам, двусторонние отношения развиваются так, чтобы укреплялся именно их фундамент.

В Министерстве иностранных дел Китая между тем назвали «чистой выдумкой» утверждения газеты The Financial Times, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы сказал президенту США Дональду Трампу, будто Путин может пожалеть о начале военной операции на Украине. По его словам, цель публикации — вбить клин между Москвой и Пекином.

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

