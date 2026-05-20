Песков привез для дочери няню из другой страны

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нанял для дочери няню из Китая. Он добавил, что ребенок начал говорить по-китайски раньше, чем по-русски. По словам Пескова, няня приехала из деревни, расположенной в 200 километрах от Пекина, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский, она говорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка. У нас няня китаянка, она из деревни в 200 км от Пекина. Вот. И она с нами жила четыре года. И она заговорила по-китайски, — заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что его дочь до сих пор продолжает изучать китайский язык, хотя из-за школьной нагрузки уделять ему столько же времени, как раньше, уже не удается. При этом семья старается сохранить у ребенка интерес к китайскому языку и культуре.
Ранее Песков сообщил, что постоянный диалог между Россией и Китаем стал главным итогом визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Он отметил, что регулярное общение руководителя и председателя КНР Си Цзиньпина помогает укреплять сотрудничество двух государств и придает дополнительный импульс двусторонним отношениям.