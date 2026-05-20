Песков привез для дочери няню из другой страны Песков заявил, что нанял для дочери няню из Китая

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нанял для дочери няню из Китая. Он добавил, что ребенок начал говорить по-китайски раньше, чем по-русски. По словам Пескова, няня приехала из деревни, расположенной в 200 километрах от Пекина, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Вы знаете, я ее не отдавал учить китайский, она говорила сначала по-китайски, потом по-русски, потому что у нас няня китаянка. У нас няня китаянка, она из деревни в 200 км от Пекина. Вот. И она с нами жила четыре года. И она заговорила по-китайски, — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что его дочь до сих пор продолжает изучать китайский язык, хотя из-за школьной нагрузки уделять ему столько же времени, как раньше, уже не удается. При этом семья старается сохранить у ребенка интерес к китайскому языку и культуре.

Ранее Песков сообщил, что постоянный диалог между Россией и Китаем стал главным итогом визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Он отметил, что регулярное общение руководителя и председателя КНР Си Цзиньпина помогает укреплять сотрудничество двух государств и придает дополнительный импульс двусторонним отношениям.