Путин встретился с инженером из Китая, которого не видел четверть века

Путин пообщался с инженером из Китая Пэн Паем, которого видел 25 лет назад

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин вновь встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым фотографировался 25 лет назад во время своего первого государственного визита в КНР. В 2000 году будущий инженер был еще ребенком и находился в пекинском парке Бэйхай, куда тогда приехал российский лидер, передает пресс-служба Кремля.

Я очень рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность — встреча с вами, но я этому очень рад, — обратился Путин к собеседнику.

Уточняется, что сейчас Пэн Паю уже 36 лет. Он работает в муниципальной компании «Хунаньская строительная инвестиционная группа».

Накануне, 19 мая, Пай заявил, что возможность снова увидеть Путина была его мечтой. Он пошутил, что хочет сказать Путину: тот по-прежнему полон сил и величественен, а сам он из маленького мальчика превратился во взрослого, немного располневшего мужчину.

Ранее менеджер проекта «Универмаг» Национального центра «Россия» Евгения Злобина заявила, что повышенный спрос на сувенирную продукцию с цитатами и автографом Путина наблюдался на X Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине. На стенде осталось меньше половины привезенных товаров.

Пользователи китайской версии TikTok под названием Douyin активно и позитивно отреагировали на визит президента России в Пекин. Видеозапись его прибытия на площадь Тяньаньмэнь для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином собрала более 42 тыс. лайков менее чем за час.

До этого Путин поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение в китайскую столицу и теплый прием. Он отметил, что переговоры в узком составе прошли содержательно, а диалог носил доверительный характер.

