Путин раскрыл базовые условия развития Китая

Политическая и экономическая стабильность являются базовыми условиями для поступательного развития Китая, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с китайским инженером Пэн Паем. Российский лидер также отметил уверенное развитие Китая и высокие темпы роста страны, сообщает РИА Новости.

Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, — и политическую стабильность, и экономическую. Это абсолютно базовые условия для поступательного развития, — сказал Путин.

Ранее стало известно, что Путин вновь встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым фотографировался еще 25 лет назад во время своего первого государственного визита в КНР. В 2000 году будущий инженер был ребенком и находился в пекинском парке Бэйхай, куда тогда приехал российский лидер. Сейчас Пэн Паю 36 лет. Он работает в муниципальной компании «Хунаньская строительная инвестиционная группа».

До этого пользователи китайской версии TikTok под названием Douyin активно и позитивно отреагировали на визит президента России в Пекин. Видеозапись его прибытия на площадь Тяньаньмэнь для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином собрала более 42 тыс. лайков менее чем за час.