Путин анонсировал планы по исследованию Второй мировой войны Путин заявил о важности совместного с КНР исследования о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность масштабного совместного исследования о Второй мировой войне, которое будет проводиться Российским историческим обществом и Китайской академией общественных наук. Выступая на церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в сфере образования, трансляцию которой велась на странице Кремля на Rutube, глава государства отметил, что оно позволит сохранить историческую правду.

Считаю принципиально важным, что Российское историческое общество и Китайская академия общественных наук начинают подготовку комплексного масштабного исследования о Второй мировой войне. Оно будет посвящено решающей роли наших стран в победе над нацизмом и японским милитаризмом и недопустимости искажения исторической правды, — указал Путин.

Ранее президент России заявил, что более 100 тыс. человек в России изучают китайский язык. Он сообщил, что еще около 20 тыс. граждан России проходят обучение китайскому языку в образовательных программах на территории Китая.

Отдельно Путин подчеркнул, что политическая и экономическая стабильность стали ключевыми условиями для поступательного развития Китая. Политик также отметил, что КНР демонстрирует уверенное развитие и высокие темпы роста.