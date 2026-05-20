20 мая 2026 в 12:05

Врач напомнил, в чем различия между психологом и психиатром

Врач Кудряшов: психолог в отличие от психиатра не вправе назначать лекарства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Психолог в отличие от психотерапевта и психиатра не имеет права назначать пациенту медикаменты, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» врач Александр Кудряшов. Он объяснил, что первый получает специальное образование по общей, клинической или социальной психологии, а последние два — медицинское. По словам специалиста, чаще всего психотерапевт — это психиатр с дополнительной специализацией по психологии.

Основной инструмент психиатра — медикаменты: он может назначить антидепрессанты, антипсихотики, транквилизаторы и направить на обследования. К психотерапевту обращаются, когда одних лекарств недостаточно или когда медикаменты не нужны, а проработка проблемы необходима. Это тревожно-депрессивные и психосоматические расстройства, последствия травмы. К психологу приходят, когда нужна поддержка и прояснение ситуации: при стрессе, неуверенности, проблемах в общении, профессии, адаптации к изменениям, — пояснил Кудряшов.

Врач уточнил, что есть отдельная категория психологов с клинической квалификацией. Эти специалисты могут использовать психотерапевтические методы, как их коллеги. Однако они все равно не могут назначать лекарства.

Ранее клинический психолог, коуч ICF и тренер бизнес-школы Финансового университета при правительстве РФ Артем Ступак рассказал, что психолог должен иметь релевантное образование. Он отметил, что при выборе специалиста необходимо обратить внимание на рейтинг учебного заведения, в котором был получен диплом.

Общество
врачи
психологи
психиатры
