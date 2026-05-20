Гастроэнтеролог ответила, чем опасно употребление очень горячей еды

Употребление очень горячей пищи увеличивает вероятность развития рака пищевода, заявила NEWS.ru врач — гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. При этом, по ее словам, особенно риску подвержены люди с вредными привычками.

Считается, что регулярное употребление очень горячих напитков и еды (температура выше 65 °C) потенциально канцерогенно, то есть повышает вероятность развития рака пищевода. Особенно высока вероятность у людей из групп риска, например, курящих, употребляющих алкоголь. С точки зрения доказательной медицины именно привычка пить и есть обжигающе горячее потенциально опаснее, чем холодное. Неразогретая, но правильно приготовленная и хранившаяся еда для здорового человека — скорее вопрос вкуса, а не здоровья, — предупредила Кашух.

Ранее гастроэнтеролог Вероника Корнилова заявила, что свободная одежда помогает снизить негативное влияние позднего ужина на работу желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, обильные вечерние трапезы могут вызвать воспаление пищевода.