Гастроэнтеролог ответила, чем опасно употребление очень горячей еды

Гастроэнтеролог Кашух: очень горячая еда повышает риск развития рака пищевода

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление очень горячей пищи увеличивает вероятность развития рака пищевода, заявила NEWS.ru врач — гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. При этом, по ее словам, особенно риску подвержены люди с вредными привычками.

Считается, что регулярное употребление очень горячих напитков и еды (температура выше 65 °C) потенциально канцерогенно, то есть повышает вероятность развития рака пищевода. Особенно высока вероятность у людей из групп риска, например, курящих, употребляющих алкоголь. С точки зрения доказательной медицины именно привычка пить и есть обжигающе горячее потенциально опаснее, чем холодное. Неразогретая, но правильно приготовленная и хранившаяся еда для здорового человека — скорее вопрос вкуса, а не здоровья, — предупредила Кашух.

Ранее гастроэнтеролог Вероника Корнилова заявила, что свободная одежда помогает снизить негативное влияние позднего ужина на работу желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, обильные вечерние трапезы могут вызвать воспаление пищевода.

Здоровье
врачи
болезни
еда
Максим Кирсанов
Софья Якимова
