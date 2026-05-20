В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай Решетников: Россия нарастила поставки продовольствия в Китай

Поставки продовольствия из России в Китай значительно выросли, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью «Известиям». По его словам, между странами также расширяется торговля химической продукцией, оживляется импорт оборудования из КНР.

Существенно выросли поставки продовольствия из России в Китай и номенклатура того, что поставляется. Это, кстати, итог вот в том числе и такого рода визитов, потому что очень много барьеров было снято. Но не только о продовольствии идет речь, например, расширяются поставки химической продукции, опять-таки, из России в Китай и из Китая в Россию, — сказал министр.

Ранее в совместном заявлении Россия и Китай указали, что страны достигли наивысшего за всю историю уровня межгосударственного взаимодействия. Государства продолжают демонстрировать неуклонное поступательное движение вперед в этом направлении, подчеркивается в документе.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам двусторонних переговоров утвердили декларацию о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. Дипломат охарактеризовал подписанный документ как концептуальный.