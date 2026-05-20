Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 11:09

В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай

Решетников: Россия нарастила поставки продовольствия в Китай

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Поставки продовольствия из России в Китай значительно выросли, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в интервью «Известиям». По его словам, между странами также расширяется торговля химической продукцией, оживляется импорт оборудования из КНР.

Существенно выросли поставки продовольствия из России в Китай и номенклатура того, что поставляется. Это, кстати, итог вот в том числе и такого рода визитов, потому что очень много барьеров было снято. Но не только о продовольствии идет речь, например, расширяются поставки химической продукции, опять-таки, из России в Китай и из Китая в Россию, — сказал министр.

Ранее в совместном заявлении Россия и Китай указали, что страны достигли наивысшего за всю историю уровня межгосударственного взаимодействия. Государства продолжают демонстрировать неуклонное поступательное движение вперед в этом направлении, подчеркивается в документе.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам двусторонних переговоров утвердили декларацию о формировании многополярного мира и международных отношений нового типа. Дипломат охарактеризовал подписанный документ как концептуальный.

Экономика
Россия
Китай
Максим Решетников
Минэкономразвития
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психотерапевт предупредил о последствиях ускоренных видео
В Роскачестве предрекли бум отечественного виноделия
Самбурская подала в суд на кемеровского блогера
Политолог ответил, завершит ли Трамп войну с Ираном по требованию сената
Путин раскрыл базовые условия развития Китая
ВСУ потеряли «роту калек» в зоне СВО
Россияне назвали «VK Видео» основной видеоплатформой в стране
Раскрыты темы чаепития Путина и Си Цзиньпина в Пекине
ВСУ «убили» восемь FPV-дронов на потопление БЭКа «Днепра»
Известного российского телеведущего могут признать иноагентом
Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы
Продюсер объяснил резкую смену амплуа экс-участницы «Фабрики звезд»
Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка
Дети упали с рухнувшим балконом в школе, делая фотографии
В Минэкономразвития оценили рост поставок продовольствия из России в Китай
На портале «Госуслуги» может появиться важная опция
В Кремле высказались о возможном визите Уиткоффа в Россию
Жители и власти Литвы «ушли под землю» на фоне воздушной тревоги
Путин встретился с инженером из Китая, которого видел еще ребенком
«Легкие сгорели»: мать самого разыскиваемого в России убийцы о его смерти
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.