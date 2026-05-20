20 мая 2026 в 11:19

Путин оценил интерес жителей Китая к изучению русского языка

Путин: Россия ценит интерес жителей Китая к изучению русского языка

Фото: kremlin.ru
Россия ценит интерес граждан Китая к изучению русского языка, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области образования. По словам главы государства, которые приводятся на сайте Кремля, русский язык изучают в 200 вузах и 125 школах республики.

Мы, конечно же, ценим и традиционно большой интерес китайских друзей к изучению русского языка. Он преподается более чем в 200 вузах и 125 школах КНР. Свыше 66 тысяч китайских студентов обучаются на языковых курсах в России, — отметил президент России.

Также появилась информация, что безвизовый режим между Россией и КНР продлят до 31 декабря 2027 года. Как уточнил представитель МИД КНР Го Цзякунь, россияне могут въезжать в республику на срок до 30 дней без оформления визы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нанял для дочери няню из Китая. Он добавил, что ребенок начал говорить по-китайски раньше, чем по-русски. По словам Пескова, няня приехала из деревни, расположенной в 200 километрах от Пекина.

