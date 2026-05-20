Профессор рассказала, как работали советские гостиницы

Профессор Капустина: в советских гостиницах действовала четкая иерархия

Гостиница «Интурист» Гостиница «Интурист» Фото: Valery Khristoforov/Russian Look/Global Look Press
Советские гостиницы работали согласно четкой иерархии, рассказала MIR24.TV профессор Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. Она отметила, что на самом верхнем уровне находились представители партийной номенклатуры, которые проживали в специально отведенных для них этажах престижных отелей с повышенным уровнем обслуживания и закрытыми буфетами.

В каждой гостинице гостей ждали строгие правила, граничащие с надзором. Дежурная по этажу восседала за столиком напротив лифта и фиксировала каждое движение постояльцев. Фигура дежурной выступала своеобразным символом советской гостиничной культуры, совмещая функции хранительницы ключей, осведомительницы и блюстительницы нравов, — рассказала Капустина.

Профессор подчеркнула, что распределение номеров происходило в соответствии с заранее установленным планом бронирования и личными связями. По ее словам, в гостинице часто оставляли свободные места на случай приезда делегаций, спортивных коллективов или иностранных гостей.

Ранее сообщалось, что судьбы детей и потомков руководителей СССР сложились по-разному. Так, например, у Владимира Ленина собственных детей не было, однако он принимал участие в воспитании детей своего брата Дмитрия.

