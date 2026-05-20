Свернул шею детенышу: в Башкирии ищут убийцу рожающей лосихи

В Башкирии ищут живодера, который застрелил самку лося в то время, когда она рожала на опушке. Ее уже родившемуся детенышу изувер свернул шею. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом преступлении.

«Удобная мишень»

Инцидент произошел 30 апреля. Первым в Сети о нем рассказал директор центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников. С его слов, злоумышленник расправился с животным прямо во время родов.

«30 апреля на границе Кармаскалинского и Иглинского районов произошло событие. Там на опушку леса вышла беременная самка лося. Убедившись, что место безопасно, она родила первого своего малыша и, дожидаясь, пока он встает на ножки, начала рожать второго. В это время одному недочеловеку она показалась очень удобной мишенью и он совершил первый выстрел», — пишет Стрельников в своем Telegram-канале.

«Выковырял пули из головы»

После садист вытащил из утробы животного второго лосенка, который не выжил в этих обстоятельствах. Чтобы избежать наказания, изувер решил не оставлять на месте улики — вытащил из своей жертвы пули.

«Малышка упала, но была еще жива, ее ребенок застрял, наполовину родившись. Вытащив второго малыша, изверг добил мать, разделал ее тушу, выковырял пули из головы», — рассказывает Стрельников.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Более того, преступник решил не оставлять в живых детеныша, которому все-таки посчастливилось родиться до того, как браконьер расправился с его мамой. Но тут убийца не стал тратить пули.

«Зная, что малыши лосей по глупости активно идут на общение с человеком, он убил переломом шеи первого малыша. Тела малышей, копыта, шкуру и голову матери раскидал по ближайшему лесу и покинул место своих зверств», — заключает ветеринар-реабилитолог.

«Все найденное — тайна следствия»

На место происшествия прибыла оперативная бригада сотрудников полиции и охотинспектор Министерства экологии республики.

«Все, что было на месте найдено и установлено, является тайной следствия, а остальные обстоятельства я вам поведал. Шесть раз переписывал данный текст, чтобы убрать из него все лишнее и все эмоции (насколько это возможно), а также выждал более двух недель, чтобы хотя бы немножко успокоиться», — признается Стрельников.

По правилам охоты отстрел любых самок с детенышами, а также животных в период их воспроизводства является браконьерством и преследуется по закону. Более того, весной охотиться на копытных животных запрещено. Сезон охоты откроется лишь в сентябре, напоминает «Башинформ».

Читайте также:

Один насилует, другой — на стреме: двое экс-сотрудников ППС получили сроки

«Приползла с разорванным кишечником»: как преследуют зоофилов в России?

Заморозил насмерть: мужчина ответит за убийство, совершенное в юношестве

10 дней разлагалась в диване: мигрант убил соседку и покинул Россию

Собутыльник с молотком: попойка в Москве закончилась двумя трупами