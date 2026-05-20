Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 05:05

Лев во сне: царь зверей в вашем подсознании — чего ждать в будущем?

К чему снится лев К чему снится лев Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

К чему снится лев? Это один из самых ярких и многозначных образов в сонниках. Данный зверь олицетворяет власть, благородство, но также и агрессию с подавлением. Толкование сильно зависит от поведения льва, пола спящего и деталей сновидения.

Если вам приснился лев, который спокоен или величественно восседает на возвышении, сонники Миллера и Ванги сходятся: это знак лидерства, уважения окружающих и контроля над ситуацией. Такой сон сулит повышение по службе или укрепление авторитета в семье.

Особое внимание стоит уделить сюжету о нападающем льве. Это предупреждение: в реальной жизни кто-то (или что-то) угрожает вашему положению. По соннику Фрейда, атакующий хищник символизирует подавленную ярость или сексуального партнера, проявляющего доминирование.

  • Если лев напал, но вы отбились — вы сможете преодолеть кризис.

  • Если он повалил вас — будьте осторожны в деловых переговорах и не провоцируйте конфликтов.

Отдельно рассмотрим, к чему снится лев мужчине. Для мужчины такой сон часто отражает внутренние амбиции и конкуренцию. Молодому человеку это указание на то, что пора заявлять о себе. Зрелому мужчине — проверка на прочность, возможно, соперничество в бизнесе. Если лев рычит — готовьтесь отстаивать свои границы.

А к чему снится лев женщине? Тут трактовка иная. По современному соннику, ласковый, ручной лев предвещает встречу с влиятельным покровителем или мужем-лидером. Если же женщине снится львица — это к удачному замужеству.

  • Агрессивный лев, нападающий на женщину, означает давление со стороны авторитарного родственника или начальника.

  • Маленькие львята снятся к заботам о детях или новым романтическим увлечениям.

Всегда учитывайте свои эмоции во сне: страх усиливает негативное толкование, а спокойствие — позитивное. Помните, что лев во сне часто указывает на те качества, которые вы отрицаете в себе — или которые вам стоит развить.

Ранее мы выяснили, к чему снится беременная девушка.

сонники
сновидения
сны
львы
животные
дикие животные
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автор фейка о «призраке Киева» до сих пор не закрыл российскую «дочку»
Российский боец рассказал о встрече с украинским ИИ-дроном
Личная жизнь, рак, наркозависимость, Пугачева: где сейчас певец Шура
Школьники с 1 сентября начнут изучать новый профиль
В МГЮА раскрыли, кто получит повышенную зарплату в мае
«Нафтогаз» сообщила о повреждениях инфраструктуры
Глава РФПИ появился в китайской социальной сети
Личная жизнь, новые роли, секреты стройности: где сейчас Олеся Судзиловская
В США впервые поддержали документ о прекращении войны с Ираном
В Днепропетровской области горит завод «ЮжМаш»
«Нехитрая схема»: в МИД РФ раскрыли, как деньги ЕС «растворяются» в Киеве
ВСУ нацелились на промышленную зону ставропольского Невинномысска
Марионетке конец. США признали Зеленского преградой для мира: что дальше
Выстрел из гранатомета лишил жизнеспособности пулеметный расчет ВСУ
Новый фильм Звягинцева «Минотавр»: о чем картина, рецензии, шансы в Каннах
Чемпионом Англии по футболу стал фаворит сезона-2003/04
МИД Латвии вызвал на «ковер» российского дипломата
Отбывавшего срок экс-главреда Tatler заметили в одном из ресторанов Москвы
США отчитались о потерях военной техники в ходе операции против Ирана
Брак с Порошиной, труп в «Запорожце», новые роли: как живет Гоша Куценко
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.