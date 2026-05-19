15 редких животных Красной книги России: фото и причины исчезновения

Наша страна огромна, ее леса, степи и горы населяют удивительные животные. Но многие из них находятся на грани выживания и занесены в Красную книгу. К сожалению, главной причиной вымирания видов остается человек. Браконьерство, вырубка лесов, строительство дорог и изменение климата лишают животных их естественной среды обитания.

Амурский тигр — символ дальневосточной тайги

Амурский тигр — настоящий царь уссурийской тайги, один из самых крупных хищников на планете. Сегодня его популяция постепенно восстанавливается. С одной стороны, по последним данным, общая численность этих тигров в России достигла 750 особей, что позволило экспертам сделать осторожное заявление об устранении прямой угрозы исчезновения вида. Это стало возможным благодаря многолетней системной работе по сохранению хищника.

Однако расслабляться рано. Новые данные, полученные учеными в 2025 году, рисуют более сложную картину. Выяснилось, что на некоторых охраняемых территориях, например, в Лазовском заповеднике и национальном парке «Зов тигра», популяция почти вдвое сократилась за последние годы. Ученые бьют тревогу из-за роста объемов легальной охоты на пятнистого оленя — основной добычи тигра, которая составляет до 70% его рациона.

Переднеазиатский леопард и ирбис

На Кавказе, в труднодоступных горах, пытается выжить переднеазиатский леопард. Эта грациозная кошка, почти истребленная человеком в XX веке, сегодня возвращается в дикую природу благодаря масштабной программе реинтродукции.

В Сочинском национальном парке был создан специализированный Центр восстановления. За годы работы здесь родилось 30 котят, 15 из них уже выпущены в естественную среду, а еще трое готовятся к этому в 2025 году. Уникальность методики в том, что животных учат выживать без прямого контакта с человеком, что повышает их шансы на жизнь в дикой природе. Например, в мае 2025 года в центре появилась двойня котят, братья-близнецы, которые в будущем пополнят группировку диких леопардов в северокавказских заповедниках.

Ирбис Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще одна редчайшая кошка — дальневосточный леопард. К началу 2000-х годов в дикой природе оставалось около 30 особей. Переломным моментом стало создание в 2012 году национального парка «Земля леопарда», который охватил почти весь ареал обитания вида на юго-западе Приморья. К 2025 году популяцию удалось увеличить до 129 особей.

Белый медведь — хозяин Арктики под угрозой

Белый медведь — символ суровой Арктики, вид, занесенный в Красную книгу как уязвимый. По разным оценкам, в мире насчитывается около 20–25 тысяч особей, из которых 5–7 тысяч обитают на российской территории. Сегодня главная угроза для белых медведей — не столько браконьерство, сколько глобальное потепление. Таяние полярных льдов лишает их возможности охотиться на основную добычу — нерпу. За последние 30 лет площадь морских льдов в Арктике в летний период уменьшилась в два раза. Медведи вынуждены выходить на сушу, где сталкиваются с человеком, и питаться отбросами на свалках, что ведет к их истощению и гибели.

Зубр — возрожденный гигант

Зубр — самое тяжелое и крупное млекопитающее Европы. К 1927 году он был полностью истреблен в дикой природе, уцелели лишь несколько десятков особей в зоопарках. Благодаря кропотливой работе вид удалось вернуть в леса. Сегодня в России насчитывается уже более полутора тысяч зубров, и программы по их расселению активно продолжаются. В октябре 2025 года десять молодых зубров из Приокско-Террасного заповедника переехали в национальный парк «Смоленское Поозерье», где специалисты с 2015 года формируют устойчивую вольноживущую популяцию. В Башкирии с 2023 года реализуется проект по возвращению зубра на Южный Урал, и на сегодняшний день там уже живут 23 особи, включая телят, родившихся на новом месте.

Снежный барс (ирбис) и дальневосточный леопард

Эти две редчайшие кошки заслуживают отдельного упоминания. Ирбис — хозяин гор Центральной Азии — в России находится на грани вымирания. В нашей стране осталось не более 70–90 особей, и основная угроза для них — браконьерство, которое подрывает их кормовую базу. По данным всероссийского учета 2024 года, было зафиксировано 88 особей, и ученые надеются довести популяцию до 100. В нашей стране создан даже уникальный каталог всех зафиксированных снежных барсов с их фотографиями и описаниями поведения.

Еще более критическая ситуация у дальневосточного леопарда. В середине XX века он исчез из КНДР и почти исчез в России. В 1970-х годах насчитывалось всего 25–30 оставшихся на планете зверей. Сегодня их численность медленно растет, но вид по-прежнему носит статус «находящийся на грани исчезновения».

Дальневосточный леопард Фото: Shutterstock/FOTODOM

Красный волк, калан (морская выдра) и манул

Красный волк — редчайший представитель семейства псовых, который сегодня на территории России практически не встречается. Основные причины — конкуренция с серым волком и сокращение его кормовой базы.

Калан, или морская выдра, когда-то был почти уничтожен из-за своего невероятно густого меха. Сегодня он остается уязвимым. На Камчатке за последние 10 лет его популяция сократилась в семь раз — с 7000 до 1000 особей. Причины до конца не изучены, но ученые подозревают опасные токсины водорослей и загрязнение океана.

Манул, или дикий кот, также находится в уязвимом положении. Точная численность неизвестна, но ученые бьют тревогу: из-за сельскохозяйственного освоения степей и деятельности браконьеров в Забайкалье манулы практически исчезли. Все это происходит на фоне развития горнодобывающей промышленности в местах их обитания.

Стерх (белый журавль) и черный журавль

Стерх — эндемик России, белоснежный журавль, чье положение сегодня оценивается как критическое. Общая численность западносибирской популяции составляет около 50 птиц, восточная немного больше. Основные причины гибели — отстрел на путях миграции и ухудшение условий в местах зимовок.

Черный журавль — более скрытный, малоизученный родственник стерха, также находится под угрозой исчезновения.

Фламинго, сапсан, орлан-белохвост и выхухоль

Розовый фламинго в России — редкость. Эти экзотические птицы занесены в Красную книгу, гнездятся они в основном в Казахстане, а на территорию нашей страны залетают лишь случайно.

Фламинго Фото: Peter Zarba/National Park/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сапсан — самый быстрый сокол в мире, его пикирующая скорость превышает 300 км/ч. В середине XX века оказался на грани вымирания из-за использования ядохимиката ДДТ в сельском хозяйстве, который делал скорлупу яиц настолько тонкой, что птенцы не выживали. Также большой урон популяции наносит незаконный отлов для соколиной охоты.

Орлан-белохвост — могучая птица с размахом крыльев до 2,5 метров. Его численность сокращается из-за рубки старовозрастных лесов, где он строит свои гнезда, и использования все тех же ядохимикатов.

Выхухоль — удивительный реликтовый зверек с ценным мехом и длинным носом-хоботком, который живет только в бассейнах некоторых рек России. С 1985 года его численность упала с 35 тысяч до менее 5 тыс. особей. Главная угроза сейчас — не охота, а деградация пойменных экосистем и использование запрещенных рыболовных сетей.

Почему исчезают: браконьерство, климат, человек

Численность животных сокращается по нескольким причинам:

Прямое уничтожение: охота на каланов ради меха или отстрел ирбиса браконьерами.

Уничтожение среды обитания: вырубка лесов, в которых гнездятся орланы и живут тигры, и осушение болот, где выводит потомство стерх.

Побочный эффект прогресса: использование опасных ядохимикатов, которые отравили сапсанов, и строительство дорог, разделивших ареал леопардов.

Но многие из этих животных, например, зубр и амурский тигр, возвращаются из небытия благодаря усилиям людей. За этим стоят годы труда ученых, экологов и волонтеров, которые несмотря ни на что продолжают бороться за жизнь каждого вида.

