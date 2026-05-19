Украинец попытался «откосить» с помощью чужого камня из почки

19 мая 2026 в 12:37

Украинец попытался получить отсрочку от армии с помощью чужого камня из почки

Украинец пытался получить отсрочку от армии, предъявив камень из почки, удаленный из мочевыводящих путей женщины с тяжелой онкологической патологией, сообщает издание «Страна.ua». Прокуратура Закарпатья указала, что таким образом мужчина хотел подтвердить свой фальшивый диагноз.

В ходе расследования правоохранители также выяснили личность уролога, который оформил мужчине поддельные документы и выдал камень постороннего человека. Уточняется, что за это врач получил от украинца 400 долларов (28,9 тыс. рублей).

Ранее опрос показал, что жители Украины абсолютно не доверяют Верховной раде и испытывают крайнюю неприязнь к ТЦК. Кроме того, более половины граждан считают, что страна движется в неправильном направлении.

До этого Государственное бюро расследований Украины направило в суд дело против начальника одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области и троих его подчиненных. Им вменяют систематические пытки военнообязанных. Следователи установили их причастность к двум эпизодам, причем в первом случае сотрудники военкомата набросились на мужчину, который отказался проходить флюорографию.

Европа
ТЦК
армия
Закарпатье
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

