Украинец попытался «откосить» с помощью чужого камня из почки

Украинец пытался получить отсрочку от армии, предъявив камень из почки, удаленный из мочевыводящих путей женщины с тяжелой онкологической патологией, сообщает издание «Страна.ua». Прокуратура Закарпатья указала, что таким образом мужчина хотел подтвердить свой фальшивый диагноз.

В ходе расследования правоохранители также выяснили личность уролога, который оформил мужчине поддельные документы и выдал камень постороннего человека. Уточняется, что за это врач получил от украинца 400 долларов (28,9 тыс. рублей).

