ЧП с катером на Байкале 19 мая: что известно, сколько погибших, кого спасли

Сегодня, 19 мая, прогулочный катер с 18 пассажирами на борту перевернулся на Байкале в Бурятии. Что об этом известно, сколько погибших?

Что известно о ЧП с катером на Байкале 19 мая

Во вторник, 19 мая, судно на воздушной подушке «Хивус» с туристами перевернулось в 30 метрах от берега у геологического памятника природы «Черепаха» в Бурятии. По данным МЧС, всего на борту находились 18 человек, 13 из них удалось спасти.

На поиски пропавших после опрокидывания аэролодки на Байкале была направлена водолазная группа МЧС России. Спасатели подняли из воды тела пятерых погибших.

«По уточненной информации, в аэролодке находились 18 человек. Спасены 13 человек, в том числе один ребенок. К сожалению, погибли пять человек», — заявили в оперативных службах.

По данным Telegram-канала Baza, на перевернувшемся катере находилась туристическая группа из Подмосковья.

«Капитан „Хивуса“ на воздушной подушке выехал на лед. В какой-то момент он решил совершить прыжок со льда в воду, и именно во время этого маневра судно перевернулось. Из воды достали 10 человек. Девятерым оказали помощь на месте, одну женщину госпитализировали — ею оказалась 60-летняя жительница подмосковного Ступино. Пострадавшую уже перевязали сотрудники скорой помощи», — говорится в сообщении канала.

Аэролодка на воздушной подушке «Хивус» Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

На Байкал туристическая группа прибыла накануне ночью и сегодня должна была вернуться в Москву, пишет Baza.

«Программа начиналась в Улан-Удэ и должна была включать поездки в Китай и Монголию — стоило это 65 тысяч рублей. Отдельным пунктом были поездки по Байкалу на аэролодке „Север-750“ за дополнительную плату в 5 тысяч рублей», — отметил источник.

Telegram-канал Mash сообщает, что предварительная причина опрокидывания катера — превышение допустимого количества пассажиров на борту. По информации источника, «Хивус» обычно вмещает 10 человек.

После опрокидывания аэролодки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Кроме того, прокурорскую проверку начала Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

