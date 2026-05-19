Озвучена главная причина минирования Украиной границы с Приднестровьем

Вооруженные силы Украины минируют границу с Приднестровьем для поддержки Молдавии, предположил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко. По его словам, Киев точно не сможет открыть новый фронт из-за острой нехватки ресурсов и тяжелого положения бойцов.

Я не думаю, что киевский режим минирует границу с Приднестровьем из-за того, что хочет напасть на республику. Это потребует отвлечения военных ресурсов, людей, техники, оружия на новое направление. Мы видим, что сейчас Киев работает только по одному направлению в противостоянии с нами. ВСУ очень плохо себя чувствуют, ресурсов не хватает, поэтому открыть второй фронт они точно не смогут. Минируется граница, скорее всего, для того, чтобы повторить сценарий 2008 года. Тогда Молдавия попыталась силовым способом решить приднестровский вопрос. Она хотела взять в блокаду ПМР, фактически устроив геноцид жителей республики. Украина будет участвовать в помощи Молдавии для решения данного вопроса, — пояснил Ярошенко.

Он отметил, что Киев тогда активно участвовала в блокаде, препятствуя поставкам товаров и гуманитарной помощи на территорию Приднестровья. По его мнению, сейчас украинская сторона будет помогать молдавским властям в обмен на доступ к огромным запасам вооружения на складах в селе Колбасна.

Ранее глава ПМР Валерий Гебос заявил, что Украина пытается минировать границу с Приднестровьем. По его словам, речь идет об установке Киевом инженерных сооружений и мин.