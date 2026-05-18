Приднестровью предрекли экономическую катастрофу из-за жадности Молдавии

Предприятия Приднестровья перестанут нормально работать в случае введения Молдавией двойного налогообложения, заявил глава МИД республики Виталий Игнатьев в интервью «России 24». По его словам, бюджеты обеих республик никак не связаны друг с другом.

Молдавская сторона прекрасно понимает, что она остановит работу заводов, предприятий крупного, среднего и вплоть до малого бизнеса. Это приведет исключительно к экономической и социально-гуманитарной катастрофе Приднестровья. Это двойное налоговое обложение, которое не имеет никаких прецедентов и никакой основы в международном праве, в европейском праве, — сообщил он.

В апреле молдавский парламент принял постановление, согласно которому с приднестровских агентов при импорте товаров на молдавской границе будут взиматься такие же налоги и акцизы, как и при импорте в Молдавию. После того как Украина в 2022 году закрыла приднестровский участок границы, поставки товаров стали возможны только через территорию Молдавии. По оценкам авторов инициативы, поправки принесут около $192 млн (14 млрд рублей).

Ранее президент республики Вадим Красносельский заявил, что упрощенное получение гражданства РФ позволит приднестровцам преодолеть ограничения на получение документов со стороны Молдавии. Он обратил внимание, что из-за ограничений жители Приднестровья вынуждены обзаводиться паспортами других государств.