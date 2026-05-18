Офтальмолог объяснила, как сохранить зрение при работе за компьютером Офтальмолог Корнилова: во время работы за компьютером нужно давать отдых глазам

Во время работы за компьютером необходимо давать глазам отдохнуть, рассказала LIFE.ru врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Елена Корнилова. Она посоветовала использовать правило «20–20–20» — каждые 20 минут рекомендуется на 20 секунд переводить взгляд на предмет, расположенный на расстоянии не менее шести метров (20 футов).

Современные экраны излучают коротковолновой синий свет, который может вызывать усталость глаз при длительной работе с цифровыми устройствами. Он рассеивается сильнее, чем другие цвета, и для его фокусировки на нем требуется дополнительное напряжение глаз. Кроме того, синий свет играет важную роль в регулировании биоритмов человека, — рассказала Корнилова.

Офтальмолог подчеркнула, что избыточный синий свет вечером нарушает выработку мелатонина, ухудшая сон. По ее словам, при необходимости коррекции зрения лучше выбирать контактные линзы с фильтром синего света.

Ранее офтальмохирург Татьяна Шилова рассказала, что во время дачного сезона важно не забывать о солнцезащитных очках. Специалист подчеркнула, что ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог внешних слоев роговицы.