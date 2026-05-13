13 мая 2026 в 12:14

Офтальмолог дала советы, как защитить зрение на даче

Офтальмолог Шилова посоветовала носить солнцезащитные очки на даче

Во время дачного сезона важно не забывать про солнцезащитные очки, предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог внешних слоев роговицы.

Во-первых, в ясные дни во время загородных прогулок, прополки грядок или сбора урожая необходимо носить солнцезащитные очки. В противном случае ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог внешних слоев роговицы: появятся боль, светобоязнь, слезотечение и ощущение инородного тела в глазу. В офтальмологии это состояние называют фотокератитом, — пояснила офтальмолог.

Шилова утончила, что также важно защищать глаза при работе с химикатами и садовой техникой. Для этого специалист порекомендовала использовать защитные строительные очки из прочного поликарбоната.

Ранее офтальмолог Анна Черных заявила, что остеохондроз и повышенное давление могут стать причинами падения остроты зрения. По ее словам, хронические заболевания нарушают кровоснабжение тканей глаз.

