Офтальмолог дала советы, как защитить зрение на даче

Во время дачного сезона важно не забывать про солнцезащитные очки, предупредила профессор, доктор медицинских наук, офтальмохирург Татьяна Шилова. В разговоре с «Москвой 24» специалист подчеркнула, что ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог внешних слоев роговицы.

Во-первых, в ясные дни во время загородных прогулок, прополки грядок или сбора урожая необходимо носить солнцезащитные очки. В противном случае ультрафиолетовое излучение может вызвать ожог внешних слоев роговицы: появятся боль, светобоязнь, слезотечение и ощущение инородного тела в глазу. В офтальмологии это состояние называют фотокератитом, — пояснила офтальмолог.

Шилова утончила, что также важно защищать глаза при работе с химикатами и садовой техникой. Для этого специалист порекомендовала использовать защитные строительные очки из прочного поликарбоната.

