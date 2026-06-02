Столтенберг высказался о будущем НАТО Столтенберг заявил, что у НАТО нет гарантий вечного существования

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет гарантий бессрочного существования, передает Bloomberg. Его сохранность зависит от готовности участников подтверждать свою приверженность организации, добавил он.

Столтенберг сравнил эту деятельность с «браком». Говоря об отношениях между США и НАТО, он отметил их сложный этап.

Столтенберг также прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. По его словам, угрозы в адрес Дании на фоне заявлений президента США Дональда Трампа являются неприемлемыми. Бывший глава Альянса не уточнил, какие именно последствия для НАТО могут возникнуть в будущем, однако подчеркнул важность сохранения единства между союзниками.

Ранее председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо объединиться с Россией, Китаем и Ираном, чтобы сдержать НАТО и предотвратить новую войну. По мнению Перинчека, везде, от Восточного Средиземноморья до Эгейского моря, от Кипра до Фракии, «на Турцию со стороны США, Израиля и Греции направлены орудия».