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02 июня 2026 в 22:44

Столтенберг высказался о будущем НАТО

Столтенберг заявил, что у НАТО нет гарантий вечного существования

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press
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Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса нет гарантий бессрочного существования, передает Bloomberg. Его сохранность зависит от готовности участников подтверждать свою приверженность организации, добавил он.

Столтенберг сравнил эту деятельность с «браком». Говоря об отношениях между США и НАТО, он отметил их сложный этап.

Столтенберг также прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии. По его словам, угрозы в адрес Дании на фоне заявлений президента США Дональда Трампа являются неприемлемыми. Бывший глава Альянса не уточнил, какие именно последствия для НАТО могут возникнуть в будущем, однако подчеркнул важность сохранения единства между союзниками.

Ранее председатель турецкой партии Vatan Догу Перинчек заявил, что Турции необходимо объединиться с Россией, Китаем и Ираном, чтобы сдержать НАТО и предотвратить новую войну. По мнению Перинчека, везде, от Восточного Средиземноморья до Эгейского моря, от Кипра до Фракии, «на Турцию со стороны США, Израиля и Греции направлены орудия».

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