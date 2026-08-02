Запорожская АЭС лишилась электричества из-за атаки ВСУ Росатом сообщил об ударе дрона ВСУ рядом с реактором Запорожской АЭС

Боевой дрон ВСУ упал в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока Запорожской АЭС, сообщили в госкорпорации «Росатом» на платформе МАКС. В результате срабатывания автоматики станция 1 августа примерно на час лишилась внешнего электроснабжения.

Беспилотный летательный аппарат был обнаружен в непосредственной близости от здания третьего энергоблока — у стены в районе переходной галереи, по которой ежедневно перемещается эксплуатационный персонал станции, — говорится в сообщении

В корпорации уточнили, что детонации не произошло. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Глава «Росатома» Алексей Лихачев в свою очередь заявил журналистам, что после инцидента автоматически запустились резервные дизель-генераторы. Они обеспечили электроснабжение важных для безопасности систем.

После восстановления питания по линии «Ферросплавная-1» резервные источники были отключены, — добавил Лихачев.

Алексей Лихачев также высоко оценил профессионализм сотрудников Запорожской АЭС, обеспечивающих безопасную работу станции в сложных условиях. Он заодно подчеркнул, что удары противника по-прежнему наносятся по гражданским объектам и инфраструктуре ЖКХ Энергодара.