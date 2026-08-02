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02 августа 2026 в 15:17

Мужчина забил молотком жену и семимесячную дочь из-за ссоры

В Индии мужчина забил молотком жену и семимесячную дочь после ссоры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В индийском штате Карнатака местный житель жестоко убил молотком свою жену и семимесячную дочь, сообщает газета The Times of India. Как выяснило издание, в семье на протяжении долгого времени регулярно происходили бытовые конфликты.

В ночь на 30 июля между супругами вспыхнула очередная ссора, переросшая в трагедию. В ходе перепалки мужчина схватил молоток, набросился на женщину, а затем нанес смертельные удары младенцу. Злоумышленник спешно сбежал с места преступления, в настоящее время его поиском активно занимаются сотрудники полиции.

Ранее в индийском штате Бихар мужчина забил топором и обезглавил жену своего старшего брата из-за того, что девушка слишком долго несла ему обед. После совершенного убийства злоумышленник демонстративно вывесил отрезанную голову родственницы на ветви баньянового дерева. Об убийстве стало известно, когда прохожие заметили голову.

До этого полиция индийского штата Махараштра раскрыла дело о смерти 26-летнего Кетана Агарвала. Мужчину сбросили со скалы его невеста и ее тайный возлюбленный. Трагедия произошла 18 июня в Железном форте, куда пара отправилась из города Пуна. Как выяснилось, девушка уже пыталась избавиться от жениха в одиночку, но безуспешно.

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