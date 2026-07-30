Девушка поздно принесла еду и лишилась головы

Гражданин Индии Кунал Кумар убил и обезглавил жену своего старшего брата Аншу Деви, после чего вывесил ее голову на баньяновое дерево, сообщил Times of India. Поводом для преступления стала поздно принесенная еда.

По версии следствия, убийство произошло в деревне Имадпур штата Бихар. Девушка была одна дома, когда все ее родственники отправились на работы в поля. Кумар пришел домой и попросил принести ему еды. Деви задержалась, из-за чего между ними начался конфликт. Правоохранители считают, что мужчина схватил топор и убил девушку, после чего вывесил ее голову на дерево.

Предварительно, обвиняемый напал на невестку после спора из-за того, что еду подали поздно. Однако мы проверяем все версии, чтобы установить точную причину, — заявил начальник местного отделения полиции Сарв Нараян.

Об убийстве стало известно, когда прохожие заметили голову. Они задержали подозреваемого и передали его полиции. Сейчас он находится под стражей.

Ранее пьяный мужчина в Северодвинске попытался обезглавить топором своего соседа. Конфликт произошел из-за бытовой ссоры. Местные следователи возбудили уголовное дело.