Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 14:34

Девушка поздно принесла еду и лишилась головы

Times of India: мужчина обезглавил невестку за поздно принесенную еду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Гражданин Индии Кунал Кумар убил и обезглавил жену своего старшего брата Аншу Деви, после чего вывесил ее голову на баньяновое дерево, сообщил Times of India. Поводом для преступления стала поздно принесенная еда.

По версии следствия, убийство произошло в деревне Имадпур штата Бихар. Девушка была одна дома, когда все ее родственники отправились на работы в поля. Кумар пришел домой и попросил принести ему еды. Деви задержалась, из-за чего между ними начался конфликт. Правоохранители считают, что мужчина схватил топор и убил девушку, после чего вывесил ее голову на дерево.

Предварительно, обвиняемый напал на невестку после спора из-за того, что еду подали поздно. Однако мы проверяем все версии, чтобы установить точную причину, — заявил начальник местного отделения полиции Сарв Нараян.

Об убийстве стало известно, когда прохожие заметили голову. Они задержали подозреваемого и передали его полиции. Сейчас он находится под стражей.

Ранее пьяный мужчина в Северодвинске попытался обезглавить топором своего соседа. Конфликт произошел из-за бытовой ссоры. Местные следователи возбудили уголовное дело.

Азия
Индия
головы
убийства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Андреасян снял «Войну и мир»: как выглядят Ростова, Безухов, Болконский
В США мужчина пожертвовал собой ради спасения беременной невесты
Диетолог назвала неочевидное средство для похудения
Российская фармкомпания тянула три месяца с отзывом опасных таблеток
Адвокат рассказал о последствиях включения Дурова в список террористов
Четыре человека госпитализированы при наезде автомобиля на опору ЛЭП
Военком выкинул дальнобойщика из фуры
Власти России увеличат финансирование на льготную ипотеку для приграничья
В Раде объяснили отставку соратника Сырского в Генштабе ВСУ
Адвокат ответил, опасно ли оплачивать подписки в Telegram
Силовики «взяли» подозреваемого в исчезновении россиян в Таиланде
В Госдуме опровергли слухи об изменениях в квитанциях ЖКХ с августа
В НИУ ВШЭ выпустили Рейтинг инновационного развития регионов России
Военэксперт оценил, сколько ракет для Patriot США могут поставить Украине
Армения ввела запрет на ввоз в страну томатной пасты
Мирошник осудил широкое использование Киевом мин против гражданских
В ГД раскрыли дальнейшую судьбу Telegram после признания Дурова террористом
Метеоролог назвал причины перепадов температуры в России
Дерматолог раскрыла, как вовремя определить стригущий лишай
Сын Жириновского решил продать два элитных таунхауса отца за 239 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.