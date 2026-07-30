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30 июля 2026 в 15:15

Российские военные «Геранями» нанесли удар по складу дронов ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по складу дронов ВСУ в Харьковской области

БПЛА «Герань» БПЛА «Герань» Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские военные с помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» ударили по складу хранения дронов ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ в МАКСе. Объект располагается на территории крупного логистического центра в Харьковской области.

С целью ограничения возможностей ВСУ по применению БПЛА Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» по складу беспилотных летательных аппаратов ВСУ на территории крупного логистического центра в поселке городского типа Андреевка в Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские военные за сутки ликвидировали пусковую установку комплекса противовоздушной обороны «Печора» украинской армии и нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам противника. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, производственные мощности для сборки беспилотников и места их хранения.

До этого стало известно, что бойцы ВС РФ освободили село Юрченково в Харьковской области и населенный пункт Малая Слободка в Сумской области. Военные 69-й и 71-й мотострелковых дивизий в ходе напряженных столкновений вытеснили подразделения 57-й механизированной бригады ВСУ.

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