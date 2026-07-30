Смертность от жары в Великобритании выросла за год почти вдвое

Смертность от жары в Великобритании выросла за год почти вдвое UKHSA: жара в Британии могла убить 2,9 тыс. человек за май и июнь

Почти 2,9 тыс. человек стали вероятными жертвами высокой температуры в Великобритании за май и июнь, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год, сообщило Агентство по здравоохранению (UKHSA). Текущий год может обновить антирекорд 2022 года, когда погибли 2985 человек.

Великобритания столкнулась с двумя периодами экстремальной жары — 24–27 мая и 21–28 июня. В июне температура в Западной Европе превысила 40 градусов. Европейская служба Copernicus зафиксировала, что июнь 2026 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений со средним значением у поверхности земли 20,74 °C.

Предварительные данные UKHSA указывают на тревожный рост избыточной смертности (753 случая в мае, 2,1 тыс. в июне), окончательные итоги по 2026 году ожидаются в начале 2027 года. Ведомство рекомендовало властям усилить летнюю защиту населения, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

Ранее входящий в структуру Минздрава ФРГ Институт Роберта Коха (RKI) сообщил, что жара в Германии в 2026 году унесла жизни почти 10 тыс. человек. Пик смертности пришелся на конец июня, когда Германию накрыла экстремальная волна тепла. В ФРГ больше всего смертей из‑за жары фиксируется среди людей старше 85 лет.